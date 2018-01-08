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Maslak'ta kaza: Önünde seyreden araca çarpıp takla attı

Maslak'ta önünde seyreden otomobile çarparak takla atan aracın sürücüsü yaralanırken; kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

  • DHA
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Kaza, Büyükdere Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş'tan Sarıyer istikametine giden otomobil, İTÜ metro durağı önünde ilerleyen araca çarparak takla attı. Otomobilin içindeki sürücü yaralandı. Yaralı sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Takla atan aracın çarptığı otomobilin sürücüsü Selahattin Doğru, "Takla atan otomobil en sağ şeritte ilerliyordu. Ben de onun solunda ilerliyordum. O sol şeride geçmek isterken benim arka sağ tarafa vurarak takla attı. Arkadaşlar yaralı sürücüyü otomobilden çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi. Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde trafikte yoğunluk oluştu. Trafik akışı uzun bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla da trafik akışı normale döndü.

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