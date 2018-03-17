Mastra Altın Madeni'nde yeniden altın dökümüne başlandı

Demirkaynak köyü sınırları içindeki maden alanında düzenlenen altın döküm töreninde, cevherin altına dönüşüm süreci uygulamalı olarak katılımcılara gösterildi.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, kentin 81 il arasında adını değerli bir madenle bütünleştiren tek il olduğuna işaret ederek, burada Osmanlı döneminde de gümüş sikkelerin basıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde madenleri ortaya çıkarmak ve insanların faydasına kullanmak yönünde gayretleri olduğunu belirten Memiş, şöyle devam etti:

"Koza daha önceden maalesef FETÖ'cü unsurların odaklandığı bir işletmeydi. Allah'a hamdolsun, 15 Temmuz'dan sonra asli sahiplerine iade edildi. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. İçimizdeki hainleri, düşmanları ne kadar temizlersek o kadar güçleniyoruz. O kadar geleceğe ümitle bakıyoruz. Koza'daki bu yapı da bertaraf edildi. Yeni yönetim kurulu ile hem Gümüşhane'ye hem de bütün Türkiye'ye gerçek anlamda hizmet eden bir müessese haline geldi."

"İşletmenin yaklaşık 400 çalışanı var"

Memiş, Mastra Altın Madeni'nin 3,5 yıl aranın ardından altın üretimine başladığını anlatarak, "Ülke ekonomisine çok büyük değer katacak. Bu işletmenin yaklaşık 400 çalışanı var. Madenlerimizi çok önemsiyoruz. Kent olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin çevreye duyarlı madencilik politikasıyla ülke ekonomimize katkıda bulunmaya devam ediyoruz." dedi.

Koza Altın İşletmeleri AŞ Genel Müdür Yardımcısı Semih Demircan da Mastra'da madencilik faaliyetlerinin uluslararası standartların en yüksek seviyesinde yürütüldüğünü vurguladı.

Demircan, işletmede hiçbir şeklide çevresel olarak doğaya deşarj yapılmadığını kaydetti.

Törene Koza Altın İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Ergül, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ile diğer ilgililer katıldı.