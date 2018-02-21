'Mavi Balina' oyunu Bursa’da can aldı

Olay, pazartesi akşamı merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde meydana geldi. TIR şoförü Murat P.’nin 6 çocuğundan biri olan Ahmet P., evlerine gittiği arkadaşı Batuhan K. ile birlikte iddiaya göre 'Mavi Balina' oyunu oynadı. Oyunun ardından iki arkadaş, evin yakınlarındaki halı sahaya gitti. Ahmet P., götürdükleri ipi halı sahanın tellerine bağlayıp, tabureye çıkarak kendini astı. Arkadaşının ölümüne tanık olan Batuhan K. sinir krizi geçirdi.

Bilgisayara el kondu

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Batuhan K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet P.’nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Batuhan K.’nin bilgisayarına el koydu.

Otopsinin ardından ailesi tarafından hastaneden alınan Ahmet P.'nin cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.