Mavi bayraklı plajlarda bayram hareketliliği

Kurban Bayramı tatili için Tekirdağ ve ilçelerine gelen turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini, doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ'da geçiren yerli ve yabancı turistler, plajlara akın etti.

Tatilciler Kumbağ, Altınova, Mürefte ve Şarköy'deki plajlarda denize girip güneşlendi.

Süleymanpaşa, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki plajlar da serinlemek ve eğlenmek isteyenlerin tercihleri arasında yer aldı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı mavi bayraklı Altınova plajı ve Kumbağ Mahallesi'ndeki halk plajına gelenler, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, bazıları da plajda futbol ve voleybol oynayarak zaman geçirdi.

Trakya Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Orhan Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Pazar gününe kadar yoğunluğun devam edeceğini ifade eden Çebi, "Yakın şehirlerimizden oldukça talep görüyoruz. Hafta sonuna kadar ciddi bir yoğunluk var. Tatilcilerin en iyi şekilde zaman geçirmesi için ilimizde bütün imkanlar mevcut." diye konuştu.