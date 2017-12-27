Mavi derinliklerin koruyucusu

Kurtardığı deniz canlılarının stresini atmaları için bir süre okşayan ve ardından onları doğal ortamına bırakan Ali Kılıç, “Deniz benim diğer yarım” dedi. Deniz sevdasının ortaokul yıllarında başladığınıanlatan Kılıç “Elektrik elektronik bölümü mezunuyum.5 yıl önce mesleğimi bırakıp asıl sevdiğim işi yapmaya karar verdim. Bir dalış sırasında ağlara takılan deniz tavşanı gördüm ve hayatım değişti. Onu kurtardıktan sonra doğal ortamına bıraktım. O olaydan sonra artık bunu bir hobi haline getirdim. Bazı günler sadece bu canlılar için dalış yapıyorum. Ağlara, insanların denize attığı bira şişelerine, parçalanmış balıkçı ağına, poşete, kopan oltalara takılan canlılar var mı diye bakıyorum” dedi. Artık her dalışında gözünün bir yerlere sıkışmış, bir yerlere takılmış deniz canlısı aradığını aktaran Ali Kılıç, bir yavru ahtapotla hikayesini ise şöyle anlattı: “Dalış sırasında yavru ahtapot gelip gözlüğüme yapıştı. Belli ki yuvasını kaybetmişti. Hemen kayalıklarda ona bir yuva yaptım. Üzerinden 2 yıl geçti. O noktaya her daldığımda artık çapı 50 cm olan ahtapotla karşılaşıyorum.”