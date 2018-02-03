Mavi listede aranan terörist için titiz çalışma sonrasında operasyon

Lice ilçesi Dernek köyü Çalıbükü mezrasında duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine operasyon için düğmeye basan İl Jandarma Komutanlığı, İHA ile belirtilen noktayı kontrol altına alırken, helikopterle bölgeye JÖH timleri indirdi. İHA ile tespit edilen teröristler, helikopter sesini aldıktan sonra takip edildiklerini anlayarak bulundukları yerden çıkıp bir araçla kaçmaya başladı. Araç ile Diyarbakır-Bingöl karayolunda ilerleyen teröristlerin güzergahları başka bir jandarma ekibi tarafından tutulurken, araca müdahale edilmesi için titiz bir çalışma başlatıldı. Kaçan aracın görüntüleri İHA tarafından kaydedilerek İl Jandarma Komutanlığı harekat merkezine anbean ulaştırıldı. Elde edilen görüntüler tüm detaylarıyla incelenerek araç içinde sivil olup olmadığına yönelik tespitler yapıldı. Titiz bir çalışmanın ardından araçta sivil olmadığının anlaşılması üzerine kaçan araca yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Güzergahta yolu kapatan JÖH birlikleri ve helikopterle araca yapılan müdahale sonrasında terör örgütünün sözde eyalet sorumlusu Murat Üçer ile sözde bölge sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Başarılı operasyonu Vali Güzeloğlu anlattı

Jandarma timleri tarafından düzenlenen ve 1 askerin hafif yaralandığı başarılı operasyonda içinde terör örgütünün sözde eyalet sorumlusu ve bölge sorumlusunun da bulunduğu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu tarafından basın ile paylaşıldı. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu düzenlediği bir toplantı ile operasyonun detaylarını vererek azılı teröristin yaptığı eylemleri tek tek anlattı.

Suç dosyası kabarık

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu tarafından detayları anlatılan operasyonda etkisiz hale getirilen terör örgütünün sözde Diyarbakır’dan Erzurum’a kadar eyalet sorumlusu olduğu belirtilen Murat Üçer’in kabarık bir suç dosyası olduğu belirtildi.

Derik Kaymakamı ve AK Parti İlçe Başkanı eylemlerinin sorumlusu

Operasyonda etkisiz hale getirilen Murat Üçer’in karıştığı olaylar teker teker anlatıldı. Azılı teröristin katıldığı veya emrini verdiği olaylar:

"Dicle ilçesi Kerrisivak Tepe bölgesinde pusu faaliyeti icra eden güvenlik kuvvetlerine 29 Mayıs 2005 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırı. Dicle ilçesi Kırkpınar Köyü Çaltepe mevkiinde operasyonel faaliyette görevli birliğe 26 Ekim 2005 tarihinde gerçekleştirilen taciz ateşi. Lice ilçesi Kayacık Jandarma Karakol Komutanlığına 19 Ekim 2008 tarihinde yapılan silahlı saldırı. Hakkari ili Çukurca ilçesinde 19 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırı. Sur ilçesi Özekli Jandarma Karakol Komutanlığına 12 Ağustos 2015 tarihinde yapılan silahlı saldırı. Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığına 24 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen patlayıcı yüklü araç saldırısı. Hani İlçe Jandarma Komutanlığına 11 Nisan 2016 tarihinde yapılan bombalı araç saldırısı. Hani ilçesi Topçular Jandarma Karakol Komutanlığına 30 Nisan 2016 tarihinde yapılan eylem. Dicle İlçe Jandarma Komutanlığına yönelik 01 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen patlayıcı yüklü araç saldırısı. Sur ilçesi Sarıkamış köyü Dürümlü Mezrası’nda 12 Mayıs 2016 tarihinde meydana gelen patlayıcı madde yüklü araçla yapılan eylem. Hani ilçesi Topçular Jandarma Karakol Komutanlığına 17 Mayıs 2016 tarihinde yapılan taciz ateşi. Elazığ'da emniyet müdürlüğüne 18 Ağustos 2016 tarihinde düzenlenen bombalı saldırı. Mardin ili Derik İlçe Kaymakamının 10 Kasım 2016 tarihinde şehit edilmesi. 2016 yılı içerisinde Diyarbakır il merkezi ve ilçelerine bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik gerçekleştirilen tüm eylemlerin talimatını verdiği. Dicle İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait araca 28 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen patlayıcı madde yüklü araç saldırısı. Lice ilçesi Kıllıhane Tepe üs bölgesine 04 Ekim 2016 tarihinde yapılan silahlı saldırı. Dicle Ak Parti İlçe Başkanı Deryan Akterk’e 11 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen suikast eylemi. Dicle Üniversitesi içerisinde görevli çevik kuvvet zırhlı minibüsüne 16 Ocak 2017 tarihinde yapılan EYP’li saldırı. Diyarbakır il emniyet müdürlüğü hizmet binasına tünel kazılması suretiyle 12 Nisan 2017 tarihinde yapılan zaman ayarlı patlayıcı madde kullanma eylemlerinin faili, planlayıcısı."

Teröristlerle birlikte silah ve mühimmat ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 5 adet dolu M-16 piyade tüfeği şarjörü, 6 adet dolu AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.