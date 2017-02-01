Mavi listedeki DEAŞ’lı teröristin Rakka'da öldürüldüğü iddia edildi
İçişleri Bakanlığının mavi listesinde yer alan DEAŞ'lı terörist M. Zana Alkan’ın öldürüldüğü iddia edildi.
- İHA
İçişleri Bakanlığının ‘aranan teröristler’ listesinde yer alan DEAŞ’lı terörist M. Zana Alkan’ın Irak’ın Rakka bölgesine düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü öne sürüldü. Başına 1 milyon 500 bin TL ödül konulan M. Zana Alkan’ın öldürüldüğü bilgisinin ailesine ulaştırıldığı belirtiliyor.
Teröristin ailesinin Adıyaman merkezdeki evlerinde taziyeleri kabul ettiği öğrenilirken, Alkan için 13 Ekim 2014 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulmuştu. Ailenin başvurusu üzerine ‘terör nitelikli kayıp’ olarak aranan şahıs hakkında, Suruç’taki patlamanın ardından yakalama kararı çıkartılmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.