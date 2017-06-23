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Bakan Ağbal: Mavi Marmara tazminatlarının ödemesi yapıldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mavi Marmara gemisine yönelik saldırıda hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine tazminat ödemelerinin yapıldığını bildirdi.

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mavi Marmara gemisine yönelik saldırıda yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine tazminat ödemelerinin yapıldığını söyledi.

Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara isimli gemiye 31 Mayıs 2010'da İsrail komandolarının düzenlediği baskında 10 Türk hayatını kaybetmişti.

Türkiye-İsrail ilişkilerini uzun bir dönem kopma noktasına getiren Mavi Marmara saldırısının yedinci yıldönümünde, İsrail'in saldırıda ölenlerin yakınlarına ödenmek üzere Türkiye'ye verdiği 20 milyon doların, aradan dokuz ay geçmesine rağmen ailelerine ödenmediği belirtilmişti.

Bunun üzerine yazılı bir açıklama yapan Maliye Bakanlığı, tazminat ödemelerinin yapılmaması veya geciktirilmesi gibi bir yaklaşımın asla söz konusu olmadığını, ailelerle görüşmeler çerçevesinde çalışmaların tamamlanarak gerekli ödemelerin süratle yapılmasının temin edileceğini açıklamıştı.

Haber televizyonlarının verdiği bilgiye göre Maliye Bakanı Ağbal bugün yaptığı açıklamada "Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminatları ödendi" ifadesini kullandı.

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