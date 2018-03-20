Mavi vatan'ın koruyucuları şimdi de nehirlerde

"Mavi vatan" olarak tanımlanan Türkiye'nin denetimindeki deniz yetki alanlarının kolluk gücü olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, artık nehirlerde de görev almaya başladı. Bu kapsamda Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, Manavgat Çayı'nda denetim-kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Turizmin başkenti Antalya'da Kaş'ın Kalkan beldesi ile Gazipaşa ilçeleri arasındaki yaklaşık 500 kilometrelik sahil şeridinde gece gündüz görev icra eden Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, sadece denizlerde değil nehirlerde de arama kurtarma faaliyeti yürütüyor.

Manavgat Çayı'na giren TCSG-33 botu, nehir boyunca denetim görevi icra etti. Nehrin içlerine doğru ilerleyen Sahil Güvenlik botuna zaman zaman Komutanlığa bağlı helikopter de eşlik etti.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı Harekat Şube Müdürü Binbaşı Oğuz Emre Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığının "Silahlı Genel Kolluk Kuvveti" olarak İçişleri Bakanlığına bağlanmasının ardından devam eden yapılanma sürecinde yürürlüğe giren Komutanlık Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği gereğince Komutanlığa ait gemi ve botların derinliklerinin müsait olduğu akarsu içlerinde de görev icra etmeye başladığını söyledi.

Manavgat Çayı'na karakol kuruluyor

Manavgat Çayı’nda daha etkin kontroller yapılabilmesi maksadıyla inşa edilecek karakolun 2019 yılında faaliyete geçirilmesinin planlandığını belirten Çiçek, karakol faaliyete geçene kadar Manavgat Çayı’ndaki kontrollerin Sahil Güvenlik gemileri tarafından rotasyon usulü görevlendirmelerle yerine getirileceğini ifade etti.

Çiçek, Komutanlığın göllerde, nehirlerde, karadan ulaşımın mümkün olmadığı dağlık bölgelerdeki kurtarma olaylarında helikopter ve dalış timleri ile her türlü arama, kurtarma faaliyetine destek verdiğini aktardı.

Antalya'da 24 vakada 313 kişi kurtarıldı

Çiçek, arama kurtarma harekatının asli gayesinin insan hayatı olduğuna işaret etti.

Antalya Grup Komutanlığı emrindeki 20 Sahil Güvenlik botuna ilave olarak, 2 Sahil Güvenlik helikopterinin de arama kurtarma faaliyetlerine iştirak ettiğini anlatan Çiçek, şöyle devam etti:

"Arama ve kurtarma faaliyetlerini 2 aşamada ele almak gerekiyor. Arama faaliyetleri, kazazedelerin konumlarının tespit edilmesi maksadıyla icra edilen ve en çok gayretin sarf edildiği aşamadır. Öncelikle kapsamlı bir arama planı hazırlanır. Meteorolojik koşullar ve kazazedenin içinde bulunduğu vasıtanın nitelikleri göz önüne alınarak kazazedenin bulunabileceği muhtemel alan hesaplanır. Kurtarma safhasında ise kazazedelerin yaralı olup olmadıklarını ve bilinç durumu gibi sağlık koşulları ile deniz koşullarına dayanıklılıkları göz önünde bulundurulmakta ve farklı koşullara uygun ekipmanlar kullanılmaktadır. Antalya'da 2017 yılında 24 arama kurtarma olayında 313 kişi kurtarıldı. Kurtarılan 313 kazazedenin yüzde 94'ü düzensiz göçmenlerdir."

Kurtarma operasyonu gerçekleştirdiler

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerince yapılan özel bir tatbikattaki kurtarma operasyonuna Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğü ekibi tanıklık etti.

Senaryoya göre, Kaleiçi açıklarında bir fiber balıkçı teknesinin battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Bu sırada Sahil Güvenlik helikopteri de havalanarak kurtarma faaliyetine katıldı.

Denizde yardım isteyen bir kazazedeyi sarkıtılan halat yardımıyla denize inen bir Sahil Güvenlik personeli helikoptere çekti. Denizdeki iki kazazede ise TCSG-33 botu personelince hızla kurtarıldı. Kazazedeler, bottaki ilk yardım uygulaması ile hayata döndürüldü.

İki kişinin kurtarılma anları kamerada

Öte yandan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, yaklaşık 3 ay önce Antalya Körfezi açıklarında arızalanan teknedeki 2 kişinin kurtarıldığı operasyonunun görüntülerini AA ile paylaştı.

Görüntülere göre teknenin bulunduğu bölgeye intikal eden TCSG-70 botu, Kıbrıs'a gitmek için hareket eden Antalya Körfezi'ndeki "Masal" isimli teknede mahsur kalan iki kişinin imdadına yetişiyor.

Oldukça yüksek dalgaların arasında yaşam mücadelesi veren teknedekiler, ekiplerin yardımıyla kurtarılıyor.