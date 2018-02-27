Mavi’nin “Super” İlkbahar Yaz’ı…

Mavi ilkbahar-yaz koleksiyonuyla bizi önce Ege’den başlayarak California’ya oradan da Meksika’ya götürüyor. Denim ile başlayan yaz hikayesine sezonun güçlü trendlerinden pasteller, siyah-beyaz parçalar, 90’ların belirgin çizgileri, brodelerle arkadaş olan çiçekler ve rengarenk trikolar eşlik ediyor. Mavi, bu tatlı yolculukta bu yaz jean’i hem şehirde hem tatilde hem de ofiste giymenin notalarını bizimle paylaşıyor.

Mavi koleksiyonunda tatlı sorbe renkler, küf sarıları, begonvil morları ve kiremitler göz alıyor. Çizgiler lacivert-beyazdan siyah-beyaza evrilmiş, evaze etekler serin mayıs günleri için birebir. Geniş volanlı omuz dekolteleri elbiselerin olmazsa olmazı. Bohem melodi derinlerden değil, püsküllerden, boncuklardan geliyor. Oversize sweatshirt’ler bazen sloganlarla asi bazen de soluk gül kuruları ve pas renkleriyle romantik bir havaya bürünüyor. Ekose gömlekler, kısa şortlara ve festival müziklerine şimdiden eşlik ediyor.

Mavi, “Super Soft, Super Blue” jean koleksiyonuyla bu sezon da yepyeni bir denim inovasyonuyla karşımızda…

Jean’ler yeni fit’leriyle karşımızda… Kesik paçalar bol ve kısa, yüksek beller üzerlerine işlenen inciler, taşlar ve kroşe detaylarla birer tabloya benziyorlar. Adeta bir couture havasına bürünen jean’leri sloganlı tişörtlerle, ince oduncu gömlekleriyle ve kısa trikolarla giyip bir hoodie ile tamamlamak sezonun look’u. Kadınların vazgeçemediği fit’lerden Tess, Adriana, Alissa, Ada ve Cindy’ye sezonun en yeni jean siluetleri Niki ve Romee katılıyor.

Hafifliğin ve şıklığın sembolüMavi Gold serisi, kadınları vücuda mükemmel oturan formu bozulmayan yeni jenerasyon jean’lerle buluşturmaya devam ediyor.

Mavi erkeğiiçin, açıktan, orta ve koyu tonlara uzanan zengin denim sezonunun en sürpriz rengi, Mavi’ye özel gri-mavi jean’ler. Yıkamalı tişörtler, arkası sürprizli denim ceketler, iş üniformalarından ilham alınmış parka gömlekler sezonu özetliyor. Mükemmel fit’leri ve rahatlığıyla öne çıkan gömlekler, ketenlerin öncülüğünde Mavi erkeğini hem şehrin trafiğine hem de kumsalın güneş ışıklarına hazır hale getiriyor.

Mavi SS18 Koleksiyonu Global Çekimi

Romee Strijd Mavi’nin global yüzü oldu

Dünyada denim uzmanlığıyla adından söz ettiren Mavi’nin global yüzü olan Romee Strijd bu sezon markanın yeni inovasyonu olan ‘SuperMavi’ koleksiyonunu tanıtıyor. İkonik moda fotoğrafçısı Mariano Vivanco tarafından Londra’da çekilen global İlkbahar Yaz 2018 kampanyasında Romee’ye Jordan Barrett eşlik ediyor.