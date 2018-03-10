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MBDA ve Lockheed Martin, Alman ordusuna füze savunma sistemi geliştirecek

MBDA ve Lockheed Martin, 8 Mart'ta, Alman Ordusu'nun yeni nesil Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi (TLVS) geliştirme programı kapsamında iş birliği yapmak üzere yeni bir ortak girişim kurduklarını açıkladı.

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TLVS GmbH adı verilen ortak girişimin, yeni sistem için ana yüklenici olması bekleniyor. TLVS GmbH, ABD, Almanya ve İtalya'nın üzerinde ortak çalıştığı MEADS programına yapılan 4 milyar Dolar'lık yatırımdan elde edilen sonuçlar ve deneyimlerden faydalanacak. Yapılan açıklamada, yeni girişimin ABD ile Avrupa'nın savunma alanındaki ilişkilerini derinleştireceği de ifade edildi.
 
(C4Defence)

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