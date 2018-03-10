MBDA ve Lockheed Martin, Alman ordusuna füze savunma sistemi geliştirecek
MBDA ve Lockheed Martin, 8 Mart'ta, Alman Ordusu'nun yeni nesil Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi (TLVS) geliştirme programı kapsamında iş birliği yapmak üzere yeni bir ortak girişim kurduklarını açıkladı.
TLVS GmbH adı verilen ortak girişimin, yeni sistem için ana yüklenici olması bekleniyor. TLVS GmbH, ABD, Almanya ve İtalya'nın üzerinde ortak çalıştığı MEADS programına yapılan 4 milyar Dolar'lık yatırımdan elde edilen sonuçlar ve deneyimlerden faydalanacak. Yapılan açıklamada, yeni girişimin ABD ile Avrupa'nın savunma alanındaki ilişkilerini derinleştireceği de ifade edildi.
(C4Defence)
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