MEB personel ihraç isim listesi son dakika MEB ihraç tam liste
MEB personel ihraç isim listesi merak ediliyor. 7 Şubat tarihinde yayınlanan yeni bir KHK ile MEB'de 2585 kişinin memuriyetle ilişiği kesildi. MEB personel ihraç isim listesi yayınlandı mı? İşte, ihraç edilen personellerin isim isim tam listesi.
MEB personel ihraç isim listesi merak ediliyor. 7 Şubat tarihinde yayınlanan yeni bir KHK ile MEB'de 2585 kişinin memuriyetle ilişiği kesildi. MEB personel ihraç isim listesi yayınlandı mı? İşte, ihraç edilen personellerin isim isim tam listesi.
Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Yargıtay Başkanlığı'nda 10 kişi meslekten çıkartılırken Milli Eğitim Bakanlığı'nda 2585 kişinin memuriyetle ilişiği kesildi.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 893 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü 417, YÖK'e bağlı kurumlarda 330 kişi, Yüksek Seçim Kurulu'nda 10 kişi, toplam 4464 kişi meslekten ve memuriyetten çıkartıldı.
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