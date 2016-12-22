Meb son dakika açıklaması 23 Aralık Cuma okullar tatil mi?
Yurdun bir kısmında kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışı olan illerde özellikle öğrenciler ve velileri yarın 23 Aralık Cuma okullar tatil mi sorusunun cevabını İnternetten aramaya başladı. İllerde okulların tatil olup olmayacağına valilikler karar veriyor. Valiliklerden yapılan son açıklamalar ve okulların tatil olup olmadığıyla ilgili son dakika gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz.
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Konya il merkezinde okullar kar yağışı, don ve buzlanma sebebiyle 23 Aralık Cuma günü de tatil edildi.
Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde 23 Aralık 2016 Cuma günü (Meram Karatay Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca Başbakanlığın 3 Aralık 2002 gün ve 2002/58 sayılı Genelgesinin 3. maddesine göre il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 23 Aralık 2016 Cuma günü hamileler ve engelliler de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarındadır" denildi.
MERSİN
Mersin'in Mut İlçesi'nde yoğun olarak devam eden kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edilen okulların tatil süresi uzatıldı. İlçede kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle cuma günü de okullar tatil edildi. Araya haftasonu tatilinin de girmesiyle birlikte ilçede eğitim pazartesi günü başlayacak.
Olumsuz hava şartları nedeniyle, kamu görevlisi malul ve engelliler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan belirlenen tatil süresince izinli olacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak. Vatandaşların özellikle ulaşımda kar yağışı nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda bulunuyor.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Çağlayancerit ilçelerinde 23 Aralık Cuma günü tüm okullar tatil edildi.
HATAY
Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu ilçelerde okullar yarın tatil edildi. Hava şartları nedeniyle Kırıkhan ilçesinde de Delibekirli İlkokul ve Ortaokulu ile bu okullara Yılanlı, Karakaya ve Dere mahallelerinden taşımalı olarak gelen öğrencilere, Kurtlusoğuksu Ortaokuluna Banu Kaldırma mevkisinden taşımalı olarak gelenlere, Karataş İlkokuluna Kurtlusarımazı ve Fenk mahallerinden taşımalı olarak gelenlere okullar yarın tatil edildi.
AFYON
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Konu ile ilgili Bolvadin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların bir gün (23 Aralık Cuma) süreyle tatil edildiği kaydedildi. Açıklamada tatil nedenin ise yoğun kar yağışı olduğu ifade edildi.
ANTALYA
Kar yağışı nedeniyle Antalya'nın bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde yarın eğitime ara verildi.
AKSARAY
Aksaray'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ve Eskil ilçesinde okulların yarın tatil edilmesi kararı alındı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Valilik tarafından, kar yağışı nedeniyle Aksaray merkez ve Eskil ilçesinde eğitime yarın (Cuma) ara verilecek. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da yarın idari izinli olacağı açıklandı.
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