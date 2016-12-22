Meb son dakika açıklaması 23 Aralık Cuma okullar tatil mi?

Tüm yurt genelinde çetin kış şartları etkisini göstermeye başladı. Yurdun bir kısmında kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışı olan illerde özellikle öğrenciler ve velileri okullara kar tatili var mı? 23 Aralık Cuma okullar tatil olacak mı? sorusunun cevabını İnternetten arıyor. İllerde okulların tatil olup olmayacağına valilikler karar veriyor. Şu an için hangi illerde okulların tatil olduğu konusunda valiliklerden yapılan bir açıklama yok. Bir açıklama olur olmaz haberimizden ve www.star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İSTANBUL'DA CUMA GÜNÜ KAR TATİLİ VAR MI?

İstanbul'da ara ara sulu kar yağışı kendini hissettirirken henüz kar tatili kararı bulunmuyor. İstanbul'da kar tatili ile ilgili Valilikten bir açıklama yapılmış değil. Kar tatili ile yapılacak son dakika açıklamalarını haberimizden ve www.star.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış Doğu kesimlerin de ise iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin geneli çok bulutlu, güneydoğu kesimleri parçalı az bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeybatısı ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Sinop, Samsun, Malatya, Gaziantep, Kilis çevreleri ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

23 Aralık Cuma günü için birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. İşte okulların tatil olduğu il ve ilçeler.

KONYA

Konya il merkezinde okullar kar yağışı, don ve buzlanma sebebiyle 23 Aralık Cuma günü de tatil edildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde 23 Aralık 2016 Cuma günü (Meram Karatay Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca Başbakanlığın 3 Aralık 2002 gün ve 2002/58 sayılı Genelgesinin 3. maddesine göre il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 23 Aralık 2016 Cuma günü hamileler ve engelliler de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarındadır" denildi.

MERSİN

Mersin'in Mut İlçesi'nde yoğun olarak devam eden kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edilen okulların tatil süresi uzatıldı. İlçede kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle cuma günü de okullar tatil edildi. Araya haftasonu tatilinin de girmesiyle birlikte ilçede eğitim pazartesi günü başlayacak.

Olumsuz hava şartları nedeniyle, kamu görevlisi malul ve engelliler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan belirlenen tatil süresince izinli olacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak. Vatandaşların özellikle ulaşımda kar yağışı nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda bulunuyor.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Çağlayancerit ilçelerinde 23 Aralık Cuma günü tüm okullar tatil edildi.

HATAY

Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu ilçelerde okullar yarın tatil edildi. Hava şartları nedeniyle Kırıkhan ilçesinde de Delibekirli İlkokul ve Ortaokulu ile bu okullara Yılanlı, Karakaya ve Dere mahallelerinden taşımalı olarak gelen öğrencilere, Kurtlusoğuksu Ortaokuluna Banu Kaldırma mevkisinden taşımalı olarak gelenlere, Karataş İlkokuluna Kurtlusarımazı ve Fenk mahallerinden taşımalı olarak gelenlere okullar yarın tatil edildi.

AFYON

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.



Konu ile ilgili Bolvadin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların bir gün (23 Aralık Cuma) süreyle tatil edildiği kaydedildi. Açıklamada tatil nedenin ise yoğun kar yağışı olduğu ifade edildi.



ANTALYA

Kar yağışı nedeniyle Antalya'nın bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde yarın eğitime ara verildi.

AKSARAY

Aksaray'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ve Eskil ilçesinde okulların yarın tatil edilmesi kararı alındı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Valilik tarafından, kar yağışı nedeniyle Aksaray merkez ve Eskil ilçesinde eğitime yarın (Cuma) ara verilecek. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da yarın idari izinli olacağı açıklandı.