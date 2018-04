Türkiye genelinde öğrenci barınma hizmeti veren özel kurumlara, bina girişlerindeki tabela, reklam ve ilanlarında "fotografik karekod" bulundurma zorunluluğu getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, Bakanlık olarak daha önce tüm özel öğretim kurumlarına, 20 Nisan'a kadar tabelaları ile her türlü reklam ve ilanlarında "fotografik karekod" zorunluluğu getirildiğini anımsattı.

Bu uygulamayı Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğrenci barınma hizmeti veren tüm özel kurumlara yaygınlaştırmanın kararlaştırıldığını bildiren Şamlıoğlu, uygulama ile bu kurumların erişime açık bilgilerinin karekodlar üzerinden vatandaşlarla paylaşılacağını söyledi.

Şamlıoğlu, "Bundan böyle Bakanlığımızdan izin ve ruhsat alan her bir özel öğrenci yurdu, özel öğrenci pansiyonu, özel öğrenci apart daireleri veya özel öğrenci stüdyo daireleri, kendine has bilgileri içeren bir karekoda sahip olacak." ifadesini kullandı.

Karekodun içeriğiyle ilgili bilgiler de aktaran Şamlıoğlu, "Karekodun içerisinde kurumun adı, kodu, türü, açılma tarihi, adresi, kurucusunun kim olduğu, kontenjanı ile ücret ilanı bilgileri gibi birçok güncel konular yer alacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) ile entegre çalışacak uygulama sayesinde, vatandaşların kullandıkları telefon, tablet veya diğer elektronik cihazlara karekodlarını okutarak bu kurumlardan hizmet almadan önce bir ön bilgiye sahip olacaklarını bildiren Şamlıoğlu, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumların 18 Mayıs'a kadar bina girişlerinde bulunan tabelaları ile her türlü reklam ve ilanlarında fotografik karekoda yer vermelerinin zorunlu olacağını belirtti.

Karekod uygulamasının, kayıt dışı barınma faaliyeti göstermek isteyen kişi veya özel kurumların etkin bir şekilde önüne geçmesini sağlayacağını kaydeden Şamlıoğlu, "Vatandaşlarımız, karekodu bulunmayan veya yanlış ve yanıltıcı bilgi veren kurumları ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerine bildirebilecekler." dedi.