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MEB, Türkiye genelinde "fotografik karekod" zorunluluğu getirdi

Türkiye genelinde öğrenci barınma hizmeti veren özel kurumlar, 18 Mayıs'a kadar bina girişlerindeki tabela ile her türlü reklam ve ilanlarında 'fotografik karekod' uygulamasına geçecek.

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Türkiye genelinde öğrenci barınma hizmeti  veren özel kurumlara, bina girişlerindeki tabela, reklam ve ilanlarında  "fotografik karekod" bulundurma zorunluluğu getirildi. 
 
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü  Kemal Şamlıoğlu, Bakanlık olarak daha önce tüm özel öğretim kurumlarına, 20  Nisan'a kadar tabelaları ile her türlü reklam ve ilanlarında "fotografik karekod"  zorunluluğu getirildiğini anımsattı.
 
 Bu uygulamayı Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğrenci  barınma hizmeti veren tüm özel kurumlara yaygınlaştırmanın kararlaştırıldığını  bildiren Şamlıoğlu, uygulama ile bu kurumların erişime açık bilgilerinin  karekodlar üzerinden vatandaşlarla paylaşılacağını söyledi.
 
Şamlıoğlu, "Bundan böyle Bakanlığımızdan izin ve ruhsat alan her bir  özel öğrenci yurdu, özel öğrenci pansiyonu, özel öğrenci apart daireleri veya  özel öğrenci stüdyo daireleri, kendine has bilgileri içeren bir karekoda sahip  olacak." ifadesini kullandı.
 
Karekodun içeriğiyle ilgili bilgiler de aktaran Şamlıoğlu, "Karekodun  içerisinde kurumun adı, kodu, türü, açılma tarihi, adresi, kurucusunun kim  olduğu, kontenjanı ile ücret ilanı bilgileri gibi birçok güncel konular yer  alacak." dedi.
 
Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) ile entegre  çalışacak uygulama sayesinde, vatandaşların kullandıkları telefon, tablet veya  diğer elektronik cihazlara karekodlarını okutarak bu kurumlardan hizmet almadan  önce bir ön bilgiye sahip olacaklarını bildiren Şamlıoğlu, öğrencilere özel  barınma hizmeti veren kurumların 18 Mayıs'a kadar bina girişlerinde bulunan  tabelaları ile her türlü reklam ve ilanlarında  fotografik karekoda yer  vermelerinin zorunlu olacağını belirtti.
 
Karekod uygulamasının, kayıt dışı barınma faaliyeti göstermek isteyen  kişi veya özel kurumların etkin bir şekilde önüne geçmesini sağlayacağını  kaydeden Şamlıoğlu, "Vatandaşlarımız, karekodu bulunmayan veya yanlış ve  yanıltıcı bilgi veren kurumları ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerine  bildirebilecekler." dedi.

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