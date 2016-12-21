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MEB'de FETÖ temizliği... 2 bine yakın personel açığa alındı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), FETÖ soruşturması kapsamında, bin 980 personel açığa alındı.

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MEB'de aralarında öğretmenlerin de bulunduğu bin 980 personel hakkında, FETÖ terör örgütüyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırma tedbiri alındı.

Bakanlıkta, "görevde bulunmasında sakınca görülmesi nedeniyle" uzaklaştırma tedbiri uygulanan personel hakkında inceleme ve araştırma çalışmaları devam ediyor.

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