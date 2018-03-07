MEB'de kadroya geçiş için sözlü sınav süreci başladı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde kadroya alınacak işçiler için sözlü sınav yapılıyor.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, MEB merkez ve taşra teşkilatında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 23'üncü maddesi kapsamında, hizmet alım sözleşmeleri ile alt işverenler tarafından çalıştırılan personelden sürekli ya da geçici işçi kadrolarına alınacaklar için sözlü sınav süreci başladı.

Merkez sınav komisyonu tarafından ilk günde 72 aday sınava alındı. Sınav komisyonlarının değerlendirme süreci, 20 Mart'ta sona erecek. Başarılı olan adaylar, 2 Nisan tarihi itibarıyla kadroya geçecek.

Bakanlık birimlerine, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Alınmasına Dair Usul ve Esaslar" tebliğine uygun olarak, 35 bin 786 aday başvuru yaptı. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında oluşturulan başvuru tespit komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonucunda, 31 bin 838 adayın başvurusu uygun bulundu.

MEB merkez birimlerinde çalışan adaylara ait kesin listeler dhgm.meb.gov.tr adresinde, taşra teşkilatlarında çalışan adaylara ait kesin listeler ise il müdürlüklerinin internet adreslerinde yayımlandı.

Kadroya alınacak işçilerle ilgili süreç, Bakanlık merkez teşkilatında, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, illerde ise il milli eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlar tarafından yürütülecek.