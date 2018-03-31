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MEB'den açıköğretim kurumları sınavlarıyla ilgili açıklama: Telafi sınavı yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, açıköğretim kurumları sınavlarının 2. dönem sınav oturumlarında 4’ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrıldığını bildirdi. 4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da telafi sınavı yapılacağı beirtildi.

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MEB'den yapılan açıklamada, açıköğretim kurumları sınavlarının 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılmakta olan 2. dönem sınav oturumlarında 4’ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrıldığı belirtilerek, 4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da telafi sınavı yapılacağı bildirildi.

  Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencileri herhangi bir mağduriyet yaşamayacağının kaydedildiği açıklamada, "Yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz" denildi.

 

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