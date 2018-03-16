Sözleşmeli Öğretmen mülakat sınav merkezi MEBİS 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat yeri mebbis.meb.gov.tr sorgula

MEB Öğretmen ataması sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? MEBİS 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı? soruların yanıtları merak ediliyor. MEB, 20 bin öğretmen ataması için sözlü sınav merkezlerini bugün açıklayacak. MEBİS 20 bin öğretmen ataması öncesinde branşlarda mülakata alınacak aday sayılarını , mülakata girecek en son adayın branş sıralamasını ve kontenjanlarını sizler için hazırladık. Milli Eğitim Bakanlığı bilindiği üzere 2018'de 20 bin öğretmen ataması yapacak. 20 bin öğretmen atamasını 85 branşa yapacak olan bakanlık bunun için başvuruları geçen hafta aldı. Öğretmen atamaları için belirlenen branş kontenjanlarına toplamda 130.000'den fazla başvuru yapıldı. Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak olan sözlü sınavlar öncesi adaylara mülakatlara gireceği iller 16 Mart'ta açıklanacak. Öğretmen atamaları için mülakatlar bu yıl 16 ilde eş zamanlı yapılacak. İşte MEB son dakika duyurusu ve 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri sorgulama ekranı...







Milli Eğitim Bakanlığı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü geçtiğimiz ay 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için duyuruya çıkmıştı. İlkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden 2-9 Mart 2018 tarihleri arasında ön başvuru işlemleri gerçekleştirilmişti. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için mülakat merkezleri bakanlığın takvimine göre 16 Mart 2018 Cuma günü açıklanacak. Adaylar, meb.gov.tr adresinden mülakat yerlerini öğrenebilecekler.



Mülakata 60 bin öğretmen davet edilecek. Öte yandan mülakata çağırılma minimum puanlarının İKGM tarafından yayınlanması bekleniyor. Mülakatlar ise 14 Nisanda başlayacak ve 8 Mayısta sona erecek. İtiraz süreci ve tercih işlemleri göz önüne alındığında atamaların Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Güvenlik soruşturması sebebiyle öğretmenler görevlerine Ağustos-Eylül aylarında başlayabilecek.



20 bin öğretmen ataması için mülakat başvuruları alındı. Bakan Yılmaz, 2017 Kasım ayında mülakat başvuruları sonrası adayların güvenlik soruşturmalarının yapılacağını ve güvenlik soruşturmasında bir sorun çıkmayan adayların yazılı sınav puanına yakın bir puan alacaklarını ve mülakatın daha objektif uygulanacağını ifade etmişti. Bu yıl öğretmen atamaları mülakatlarında nasıl bir puanlama yapılacağı adaylar için büyük merak konusu oldu. Tüm soruların cevaplarını Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak mülakatlar sonrasında Haziran ayında öğrenebileceğiz. Öğretmen atamaları mülakatları öncesi mülakata alınacak aday sayılarını ve branşlara göre mülakata girecek en son adayın branş sıralamasını sizler için derledik. Haberimizin alt kısmında öğretmen atamaları yapılacak branşlar, branşlara verilen kontenjanlar ve mülakata alınacak en son adayın muhtemel branş sırasını içeren listemiz tamamen tahmini verilere dayalı olarak hazırlanmıştır. Bilindiği üzere geçen yıl KPSS Mayıs ayında yapılmıştı. Öğretmen atamaları ise Temmuz ayında yapılmıştı. Dolayısıyla geçen yıl atanan öğretmenler aynı zamanda 2017 KPSS'ye de girmişlerdi. Branşlarda en çok merak edilen konu ise sıralamada bu 2017'de atananların sayısının kaç olduğu. Biz de egitimgundemi.net olarak puanlara göre bu durumu da göz önünde bulundururarak listemize TAHMİNİ olarak branş sıralamasında mülakata girecek en son adayın sırasını oluşturduk.



SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ NERELER?

MEB'den yapılan duyuruda, 18 sözlü sınav merkezi bulunuyor. Bu iller şöyle sıralandı:

1- Adana

2- Afyonkarahisar

3- Ankara

4- Antalya

5- Bursa

6- Elazığ

7- Erzurum

8- Gaziantep

9- İstanbul

10- İzmir

11- Kayseri

12- Konya

13- Malatya

14- Muğla

15- Ordu

16- Samsun

17- Sivas

18- Trabzon



EN ÇOK KONTENJAN AYRILAN İLK 5 BRANŞ

BRANŞ KONTENJAN

1 Sınıf Öğretmenliği 3 bin 806

2 İngilizce Öğretmenliği 2 bin 2

3 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 1.907

4 Okul Öncesi Öğretmenliği 1.676

5 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 1.453



BRANŞLAR MÜLAKATA GİRECEK EN SON ADAYIN MUHTEMEL BRANŞ SIRASI











MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN



Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik başvurusuna ilişkin duyuruyu yayımlandı. Ön başvurular 2 Mart, sözlü sınavlar ise 16 Mart tarihinde yapılacak.



Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılanması amacıyla 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak. MEB, 2018 Mart sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusu yayımladı. Sözleşmeli öğretmenliğe ön başvurular 2 Mart tarihinde alınacak. Sözlü sınav merkezleri aynı gün ilan edilecek ve sınav merkezi tercihleri 8 Mart’ta alınacak. Başvuran adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 16 Mart’ta açıklanacak. Sözlü sınavlar ise 14 Nisan – 8 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak.



EN FAZLA 5 TERCİH



Sözlü sınava başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden alınacak. Adaylar yayımlanan duyuruda belirtilen sözlü sınav merkezleri listesinde, sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecek. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.



KPSS'DEN EN AZ 50 PUAN ŞARTI



Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise ), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusca alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek.



Sözleşmeli öğretmen olarak atama yapılacak alanlarda ise en çok kadro 3 bin 806 ile sınıf öğretmenliğine verilirken, bunu 2 bin 2 kontenjan ile İngilizce ve bin 907 ile din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 676 ile okul öncesi öğretmenliği, bin 453 ile ilköğretim matematik öğretmenliği, bin 450 ile Türkçe, bin 95 ile fen bilimleri takip etti.



En çok öğretmen açığı olan 30 branş şu şekilde..



1 Özel Eğitim 19532 2 Din Kültürü 16685 3 İngilizce 15043 4 İlkÖğretim Mat 10352 5 Sınıf Öğretmenliği 9086 6 Türkçe 8177 7 Okul Öncesi 6994 8 Rehberlik PDR 6717 9 Fen Bilimleri 6295 10 Beden Eğitimi 5264 11 Arapça 3399 12 Türk Dili Edebiyatı 2801 13 Sosyal Bilgiler 2729 14 Müzik 2645 15 Bilişim 2601 16 İHL Meslek 2553 17 Lise Matematik 2445 18 Görsel Sanatlar 2345 19 Almanca 1650 20 Teknoloji Tasarım 1598 21 Kimya 1485 22 Fizik 1359 23 Tarih 986 24 Biyoloji 907 25 Coğrafya 805 26 Sağlık Hizmetleri 699 27 Felsefe 602 28 Yiyecek İçeçek Hiz. 506 29 Çocuk Gelişimi 521 30 Elektrik 338 TOPLAM 142186



MÜLAKAT DEVAM EDECEK



"Öğretmen atamalarında bir artış var mı? Arkasından yine mülakat olacak mı? Branşlarla ilgili sayı belirlemesi yapıldı mı?" sorusu üzerine Yılmaz, üzerinde çalışıldığını, 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili duyuruyu şubat ayında yapacaklarını söyledi. Ücretli öğretmenler içerisinde, sınava alırken mülakatın devam edeceğini aktaran Yılmaz, "Mülakata alırken o alanda alacağımız öğretmen sayısının üç katı kadar puan sınırına girmek gerekli. Bazı konular var ki bazı derslerde öğretmen alıyoruz, 89 alan mülakata giremiyor. Bir örneği var. Üç kişi mülakata giriyor, 91, 92, 93 alıyor. 90 alan dahi mülakata giremiyor" diye cevap verdi.



EK 5 BİN İÇİN YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR



"Ücretli öğretmenler, beş yıl bize ücretli öğretmenlik yapmış olması kaydıyla ancak mülakata girmek için de puanı yetmiyor" diyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "O halde puandaki bu eksiklik için kendi beş yıllık tecrübesini sanki bu eksikliği kapatır şeklinde düşünürken bunları da mülakata almak için çalışma yapıyoruz. 20 binin üzerine beş bini de geçmeyecek şekilde bir ilave öğretmen alımını da düşünüyoruz. Bununla ilgili bir yasal düzenleme gerekiyor. O düzenlemeyi tamamladıktan sonra ikisini bir arada şubat ayında duyurusuna geçeceğiz. Branşlarla ilgili çalışma yapılıyor



Türkiye genelinde sınava girecek 8. sınıf öğrencisi sayısına ilişkin İsmet Yılmaz, ilk yıl kendini denemek için çok fazla öğrencinin gireceğini ancak bunun zamanla düşeceğini söyledi. "Felsefe öğretmeni, eşofman giyen kız çocuklarını zina yapmakla suçlamıştı. Son durum nedir?" sorusunu Yılmaz, "Hakkında soruşturma yapıldı, soruşturma devam ediyor, açığa alındı" diye yanıtladı.



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI



1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,



1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),



1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,



1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,



1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,



1.6. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,



1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,



1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.



BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER



Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,



Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği, Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,



Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.).



Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.