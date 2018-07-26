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Meclis, 1 Ekim Pazartesi gününe kadar tatile girdi

TBMM'de, bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu teklifin yasalaşmasının ardından 1 Ekim Pazartesi gününe kadar sürecek tatil dönemi başladı. Teklifin tümünün oylaması sırasında milletvekilleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

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TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin yasalaşmasının ardından TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Meclis'in tatile girdiğini söyledi.

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nden sonra toplanan Meclis'te tarihi günlere şahitlik ettiklerini vurgulayan Şentop, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, milletvekilleri ve bakanların TBMM Genel Kurulunda yemin ettiğini anımsattı.

Şentop, Türkiye'nin parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğini belirterek, Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığına seçilmesi, Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonları üyeliklerinin belirlenmesinin ardından iki kanun teklifinin yasalaştığını kaydetti.

Böylece Meclis'in sağlıklı bir şekilde görevini icra etmeye başladığını dile getiren Şentop, başta Binali Yıldırım olmak üzere; Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz ve Geçici Divan üyelerine, partilerin grup başkanvekillerine, komisyon başkanlarına, milletvekillerine ve tüm Meclis personeline teşekkür etti.

Hatıra fotoğrafı çektirdiler

Milletvekilleri, teklifin tümünün oylaması sırasında hatıra fotoğraf çektirdi.

MHP Grubu'nun fotoğraf çekimi esnasında bazı milletvekillerinin bozkurt işareti yaptığı görüldü. CHP'li milletvekillerinin fotoğraf çekimini ise eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak yaptı.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, teklifin yasalaşmasının ardından, 1 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

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