Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Meclis, Anayasa değişikliği teklifinin 17. ve 18. maddelerini oylamak için toplandı

TBMM Genel Kurulu, Anayasa değişiklik teklifininin birinci tur görüşmeleri için, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkanvekili Aydın, birleşimin başında bazı milletvekillerine, çeşitli konulara ilişkin görüşlerini açıklamak için birer dakika süreyle söz verdi.

Bugünkü görüşmelerde, teklifin son iki maddesi olan 17. ve 18. maddeleri görüşülecek.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Metrobüs üst geçidinde intihara kalkışan genci polis böyle kurtardı

Metrobüs üst geçidinde intihara kalkışan genci polis böyle kurtardı

Kendi sonlarını hazırlayan mucitler

Kendi sonlarını hazırlayan mucitler

Linkedin en çok kazanan meslekleri açıkladı

Linkedin en çok kazanan meslekleri açıkladı

Asma kilidin içinde ne var?

Asma kilidin içinde ne var?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA