Meclis, Anayasa değişikliği teklifinin 17. ve 18. maddelerini oylamak için toplandı
TBMM Genel Kurulu, Anayasa değişiklik teklifininin birinci tur görüşmeleri için, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı.
- AA
Başkanvekili Aydın, birleşimin başında bazı milletvekillerine, çeşitli konulara ilişkin görüşlerini açıklamak için birer dakika süreyle söz verdi.
Bugünkü görüşmelerde, teklifin son iki maddesi olan 17. ve 18. maddeleri görüşülecek.
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