Meclis Anayasa Komisyonu'nda 16. madde kabul edildi
Anayasa teklifinin 16. maddesi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. 16'ncı maddede askeri mahkemelerin kurulamayacağı yer alıyor.
TBMM Anayasa Komisyonu'nda askeri yargının kaldırılmasını öngören 16. madde kabul edildi.
Askeri yargının kaldırılmasını öngören 16. madde şu şekilde:
“Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak, savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir.”
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