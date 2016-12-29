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Meclis Anayasa Komisyonu'nda 16. madde kabul edildi

Anayasa teklifinin 16. maddesi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. 16'ncı maddede askeri mahkemelerin kurulamayacağı yer alıyor.

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TBMM Anayasa Komisyonu'nda askeri yargının kaldırılmasını öngören 16. madde kabul edildi.

Askeri yargının kaldırılmasını öngören 16. madde şu şekilde:

“Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak, savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir.”

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