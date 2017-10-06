Meclis Başkanı Kahraman iki yıl APA'nın başkanlığını yürütecek

Türkiye'nin Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Dönem Başkanlığının başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın iki yıl boyunca APA'nın Başkanlığını yürüteceği bildirildi.

TBMM Basın Yayın Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kamboçya'da 01-04 Ekim tarihleri arasında yapılan Yürütme Komisyonu toplantısının son bulmasıyla birlikte Türkiye'nin, APA Dönem Başkanlığının başladığı hatırlatıldı.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın da iki yıl süre ile 41 üye ülkenin bulunduğu, 20 gözlemci ülkenin katıldığı APA'nın da Başkanlığını aldığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin, geçen yıl aralık ayında yapılan oylamada yoğun siyasi ve diplomatik kulis ile başkanlığı almak isteyen Çin ve Pakistan'ın aday olmamasını sağladığı ve oybirliği ile APA dönem başkanlığına seçildiği kaydedildi.

APA'nın starejik önemi

Asya'daki siyasi kararlarda önemli etkisi bulunan APA'nın Çin'den Rusya'ya, Hindistan'dan İran'a, Suudi Arabistan'dan Pakistan'a, Endonezya'dan Malezya'ya ve Irak'a kadar toplam 41 üye ülkesi bulunuyor.

Kazakistan ve Özbekistan gibi Türk Cumhuriyetlerinin de üye olduğu organizasyonun gözlemci ülkeleri arasında ise Japonya, Azerbaycan ve Katar'ın da olduğu 20 ülke yer alıyor.