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Meclis Başkanlığı seçimlerinde AK Partili Kuzu’nun ismi öne çıkıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimleri yaklaşırken, kulislerde konuşulan adaylar arasında öne çıkan isim AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu oldu. Yaklaşan Meclis başkanlığı seçimleri için kulislerde konuşulan isimler arasında ilk sıralarda gelen Burhan Kuzu’nun, adaylık konusunda kararlı olduğu ve bu durumu parti yetkilileriyle paylaştığı öğrenildi.

  • İHA
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Uzmanlık alanı olan anayasa çalışmalarında önemli görevler üstlenen Burhan Kuzu'nun isminde, AK Parti grubunun da mutabık olduğu söyleniyor. Kuzu, başkanlık sistemi uyum yasaları çalışmalarına da önemli katkılar sağlayacağı öngörülüyor.
 
İçtüzükteki 2 yıllık görev sınırlaması nedeniyle TBMM Başkanı, TBMM Başkanlık divanı üyeleri, grup başkanvekillikleri ve komisyon başkanlıkları için seçim heyecanı yaşanıyor.
 
22, 23 ve 24. dönemde İstanbul milletvekili seçilen, bu dönemlerde TBMM’de Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapan anayasa profesörü Burhan Kuzu, 2001 yılında kurucu üye olarak aktif siyasete başladığı AK Parti’de MKYK üyeliği görevini yürütürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da fahri başdanışmanlık yapıyor.

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