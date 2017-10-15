Meclise ait binalardaki nöbet kulübeleri kurşun geçirmez zırhlı kulübeler ile değiştirildi, kapı girişlerine mantar ve yol kesici bariyer konuldu.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Başkanlık Divanı toplantısında, 26. Dönem 1. ve 2. Yasama Yıllarında Mecliste alınan güvenlik önlemleri ile iletişim alanında yapılan yenilikler hakkında sunum yaptı.

Kumbuzoğlu'nun sunumuna göre, TBMM’ye ait binalarda bulunan nöbet kulübeleri, kurşun geçirmez özelliğe sahip zırhlı kulübelerle değiştirildi.

Başkanlık Konutu, Ek Hizmet Binası, Kurtuluş Savaşı Müzesi ile TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisleri'ne yeni zırhlı kulübeler alındı. Ayrıca TBMM içerisindeki 9 nöbet kulübesi ile Dikmen, Çankaya Nizamiye binalarının gerekli görülen cephelerine kurşun geçirmez cam ve zırhlı kapılar takıldı.

Meclisin Çankaya ve Dikmen girişlerine, güvenliğin arttırılması amacıyla kumanda ile kontrol edilen mantar bariyer ve yol kesici bariyer konuldu.

TBMM Külliyesi, Ek Bina ve Sosyal Tesis girişlerine güvenlik sebebiyle beton bariyerler yerleştirildi. Güvenlik sebebiyle Külliye içerisine seyyar akordiyon bariyer alındı.

Dikmen girişindeki ziyaretçi ilk arama ve kontrol işlemlerinin yapıldığı mevcut kabin kaldırıldı, ziyaretçilerin daha hızlı ve konforlu bir şekilde içeriye girmelerine imkan sağlayan yeni kabin yapıldı.

TBMM Genel Kurulu Salonu'na engelli vatandaşların rahat ulaşımını sağlamak için merdiven asansörü yerleştirildi.

Ziyaretçi Kabul Binası'nda bombanın etkisi ile tahrip olan bütün yerler tefrişleriyle birlikte onarıldı. Hasarlı doğramalar ve camlar, iç mekanda bulunan ve zarar gören taş kaplamalar, asma tavanlar ve mekanik aksamlar, elektrik tesisatları, yangın ve güvenlik sistemleri, hasarlı dış cephe taşları yenilendi.

İletişim alanında yapılanlar

Daha önce Türk Telekom bünyesinde Ulus’ta bulunan santral yerine TBMM Külliyesi içerisine bir adet yedekli santral kuruldu. Türk Telekom AŞ'de çalışan toplam 5 bin 725 adet hat Superonline AŞ'ye taşındı. (5 bin 616 adet hattan 109 tanesi toptan hat kiralama ile geri kalan hatlar VOIP olarak taşındı.)

Beşiktaş ve Florya'daki tesisler yenilenecek

Kumbuzoğlu, Beştepe Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde tadilatların tamamlandığını, İstanbul Beşiktaş'taki misafirhanenin yenilenme çalışmalarına başladığını anlattı.

Florya Sosyal Tesisi tadilatıyla ilgili ihale hazırlıklarının bittiğini belirten Kumbuzoğlu, tesisin tadilatının gelecek yıl sonunda tamamlanmasının planlandığını açıkladı.