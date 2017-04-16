AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: Meclis'i 'Evet' sonrası yoğun tempo bekliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anayasa değişikliğine ilişkin halkoylaması sonucunun, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilmesinin ardından, TBMM'nin ilk gündem konusunun, anayasaya uyum yasaları olacağını belirterek, bu uyum yasalarının en kısa zamanda TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini kaydetti.

Mustafa Elitaş, halkoylamasında evet çıktığı için anayasanın emrettiği hüküm gereğince 6 ay içerisinde TBMM İçtüzüğünde değişiklik ve uyum yasalarının yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Meclis'i yoğun bir çalışma temposunun beklediğini aktaran Elitaş, TBMM İçtüzüğü ile ilgili değişikliğin de yapılması gerektiğini vurguladı. Elitaş, "İçtüzüğün bazı hükümleri yeni sistemle ortaya çıkacak. Çünkü, İçtüzükte, TBMM Genel Kurulu ve komisyonlarda hükümetin temsili ile ilgili maddeler var. Bu maddelerin Anayasa gereğince yeniden düzenlenmesi gerekir." dedi.

Mustafa Elitaş, milletvekili sayısının 600'e çıkması nedeniyle TBMM Genel Kurul Salonu'nda da düzenleme yapılacağını bildirdi.