Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Meclis'te HDP'lilerden küstahça Afrin sözleri!

TBMM'de HDP'li bir vekilin Afrin operasyonu hakkında kurduğu skandal cümle üzerine AK Partili vekiller ile HDP'li vekiller arasında arbede yaşandı, olayda 3 vekil yaralandı.

  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meclis Genel Kurulu’nda dün gece teşvik torba tasarısının görüşmelerinde, HDP'li vekilin skandal sözleri üzerine Afrin kavgası yaşandı.

TBMM'DE MEHMETÇİĞE DİL UZATTI!

Hürriyet'te yer alan habere göre; HDP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Toğrul’un, Mehmetçiğin Afrin’de etnik temizlik yaptığı şeklindeki küstahça sözleri, TBMM'de büyük tepki çekti.

AK PARTİLİ VEKİLDEN TOKAT GİBİ CEVAP

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Toğrul’un üzerine yürüyerek, “asker ülkesi için savaşıyor, sivil öldürülüyorsa onu sizin PKK’lılarınız yapıyor, bu kürsüden böyle bir şey söyleyemezsiniz, bu sözlerinizden ötürü sizi kınıyorum” tepkisini verdi.

3 VEKİL YARALANDI

Toğrul ile Şahin arasındaki sözlü tartışma AK Partili ve HDP’li diğer vekillerin de katılımıyla kavgaya dönüştü.

HDP sıraları önünde yumruklaşmalar yaşanırken, HDP’li Müslim Doğan ve Toğrul ile AK Partili İbrahim Aydemir aldıkları darbeler nedeniyle hafif yaralandı.

Bu vekiller Meclis’teki ilk yardım merkezine giderek tedavi oldu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın yaralanan arkadaşlarına, “gidip rapor alın” dediği duyuldu.

Kaynak: HABER7

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Savunma sanayisini kanatlandıracak açıklama ' Üzerinde çalışıyoruz'

Savunma sanayisini kanatlandıracak açıklama ' Üzerinde çalışıyoruz'

Yollardan sıra dışı manzaralar

Yollardan sıra dışı manzaralar

Elon Musk bir rekora daha imza attı

Elon Musk bir rekora daha imza attı

3. Havalimanı'nın son hali havadan görüntülendi

3. Havalimanı'nın son hali havadan görüntülendi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA