Meclis'te HDP'lilerden küstahça Afrin sözleri!

Meclis Genel Kurulu’nda dün gece teşvik torba tasarısının görüşmelerinde, HDP'li vekilin skandal sözleri üzerine Afrin kavgası yaşandı.

TBMM'DE MEHMETÇİĞE DİL UZATTI!

Hürriyet'te yer alan habere göre; HDP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Toğrul’un, Mehmetçiğin Afrin’de etnik temizlik yaptığı şeklindeki küstahça sözleri, TBMM'de büyük tepki çekti.

AK PARTİLİ VEKİLDEN TOKAT GİBİ CEVAP

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Toğrul’un üzerine yürüyerek, “asker ülkesi için savaşıyor, sivil öldürülüyorsa onu sizin PKK’lılarınız yapıyor, bu kürsüden böyle bir şey söyleyemezsiniz, bu sözlerinizden ötürü sizi kınıyorum” tepkisini verdi.

3 VEKİL YARALANDI

Toğrul ile Şahin arasındaki sözlü tartışma AK Partili ve HDP’li diğer vekillerin de katılımıyla kavgaya dönüştü.

HDP sıraları önünde yumruklaşmalar yaşanırken, HDP’li Müslim Doğan ve Toğrul ile AK Partili İbrahim Aydemir aldıkları darbeler nedeniyle hafif yaralandı.

Bu vekiller Meclis’teki ilk yardım merkezine giderek tedavi oldu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın yaralanan arkadaşlarına, “gidip rapor alın” dediği duyuldu.

Kaynak: HABER7