Meclis'teki 'ısırık' olayına başsavcılıktan soruşturma
Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında Meclis'te çıkan kavgada AK Parti Milletvekili Muhammet Balta'nın ayağından ısırıldığı saldırı için başsavcılık soruşturma başlattı
- AA
TBMM Genel Kurulundaki Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında çıkan kavgada bacağı ısırılan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Balta, iki gün önce başsavcılığa başvurarak, olaya ilişkin şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, yaranın ne şekilde meydana geldiğinin belirlenmesi için Balta'nın Adli Tıp Kurumundan rapor aldığı bildirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.