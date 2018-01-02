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Medya dünyasının acı kaybı: Selami Keskiner hayatını kaybetti

TRT Haber Editörü Selami Keskiner, geçirdiği kalp krizi sonucu 46 yaşında hayatını kaybetti.

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Kalp krizi geçiren Keskiner, Başkent Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskiner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Keskiner'in cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Amasya'da defnedilecek.

KESKİNER'İN ÖZ GEÇMİŞİ

Selami Keskiner, 1972'de Amasya'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Keskiner, Kanal 7'de istihbarat şefliği yaptı, Kanal 24'te editörlük görevinde bulundu.

Yaklaşık 4 yıldır TRT İstanbul Müdürlüğü'nde haber editörlüğü yapan Selami Keskiner, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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