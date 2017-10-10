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Mega yata 8 saatte 12 tanker yakıt ikmali yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Nahyan ailesinin üyesi Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'a ait 'Pelorus' isimli dev yata, 8 saatte 320 bin litrelik yakıt ikmali yapıldı.

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Bodrum ilçesine gelen ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Nahyan ailesinin üyesi Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'a ait olduğu belirtilen Cayman bayraklı "Pelorus" isimli 115 metre uzunluğundaki dev yata, 8 saatte 320 bin litrelik yakıt ikmali yapıldı.

Yunanistan'ın Kitara Adası'ndan gelen 115 metre uzunluğunda ve 300 milyon değerindeki yat, ilçedeki yerli ve yabancı tatilcilerin büyük ilgisini çekti.

 

BAE'deki Al Nahyan ailesinin üyesi Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'a (45) ait olduğu belirtilen yat, öğle saatlerinde yakıt ikmali yapmak için Bodrum gemi yanaşma iskelesine getirildi.

Lüks yata, Aliağa'daki TECO Marine akaryakıt şirketinden 12 tankerlik filo ile getirilen toplam 320 bin litre akaryakıt takviyesi yapıldı. Öğle saatlerinde başlayan ikmal 8 saatte tamamlandı. Yaklaşık bir milyon lira değerinde akaryakıt alan yata, yiyecek ve içecek de yüklendi.

İçinde 4 ayrı motoryat, 3 zodyak bot, 3 yüzme havuzu, spor merkezi, helikopter, mini denizaltı, sinema salonu, su sporları merkezi ve özel savunma sistemi bulunan yatta 46 personel görev yapıyor.

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