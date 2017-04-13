Mehdi Eker: PKK bir kez daha insanlık suçu işliyor

Bazı temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Eker, beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Muhammed Akar ve bazı partililerle önceki gün PKK'lı teröristlerce bombalı saldırının yapıldığı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda incelemede bulundu.

Saldırı hakkında İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'dan bilgi alan Eker, burada yaptığı açıklamada, PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

- "PKK terör örgütü bir kez daha insanlık suçu işliyor"

Çevrede binlerce sivil insanın bulunduğunu belirten Eker, şöyle devam etti:

"PKK terör örgütü burada sadece Emniyet Müdürlüğünü değil bu bölgede yaşayan tüm sivil vatandaşlarımızın hayatına da kastetmiştir. Bu kadar büyük bir bomba düzeneğini tünel kazarak yerin 3 metre altında sokağın içinden geçirip bu saldırıyı gerçekleştirmiştir. PKK terör örgütü bir kez daha insanlık suçu işliyor. Bugüne kadar yaptığı tüm saldırılarda on binlerce vatandaşımızın ölümüne sebebiyet vermiş. PKK'nın en çok öldürdüğü ve zarar verdikleri Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt vatandaşlarıdır."

Onların bazı siyasi türevleri ve sözcülerinin hala utanmadan yaptıkları bu hain ve hunharca katliam teşebbüslerini başka şekilde anlatma çabasına girdiğini işaret eden Eker, "Bu da aynı zamanda iğrenç şekilde yalan söylediklerini delillendiren bir husus." ifadelerini kullandı.

Saldırıda iş yerleri zarar gören esnafın hasar tespitlerinin yapıldığını ifade eden Eker, hasarlarının en kısa süre içerisinde ödeneceğini kaydetti.

PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği önceki saldırıda da çevredeki vatandaşların çok zarar gördüğünü anımsatan Eker, o zamanda da esnafın hasarlarının ödendiğini dile getirdi.

- "PKK Kürtlerin kanını propaganda vasıtası olarak kullanıyor"

Eker, tüm şehrin çok büyük bir tehlike atlattığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şurada 50 metrelik alan içerisinde bir yakıt deposu vardı. O yakıt deposuna bir şekilde sıçrasaydı Bağlar'ın tamamı çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalırdı. Sivil can kayıpları çok çok daha büyük olurdu. PKK'nın da asıl hedefi odur. Kandan beslendiği için sürekli kan dökme peşinde ve Kürtlerin kanını propaganda vasıtası olarak kullanıyor. Sivil insanları propaganda için öldürüyor. Şehir merkezinin ortasındaki bir yere bu şekilde tünel kazmak suretiyle getirip tonlarca bombayı buraya yerleştirip tuzaklama ve uzaktan patlatmanın başkaca bir izahı olamaz. Bunlarla mücadele ediliyor, giderek daha etkin bir usul ile sivil vatandaşlarımıza zarar getirmeden bunu yapıyorlar. Bu da tabi PKK'yı daha da iğrenç ve daha kötü saldırılara yönlendiriyor. Kan döken saldırılarla hiçbir örgüt kan dökme dışında hiçbir amaca ulaşamamıştır, ulaşması da mümkün değildir."

Vatandaşların PKK'lı teröristlere her fırsatta tepki göstereceğini düşündüğünü ifade eden Eker, terör örgütü PKK'nın tüm eylemlerini lanetlediklerini kaydetti.

- "Elebaşları hayır kampanyasına çok aktif bir şekilde katılıyor"

Bir gazetecinin "Referandumu sabote etmeye yönelik bir eylem olabilir mi?" sorusuna Eker, şöyle cevap verdi:

"PKK'nın elebaşları hayır kampanyasına çok aktif bir şekilde katılıyor. Yayınladıkları mesajlarla, sosyal medya üzerinden veya başka yöntemlerle örgüt tabanlarına da halka da sürekli hayır kampanyası yönünde çok aktif şekilde çalışıyorlar. Bu da tabii referandum sürecini bir şekilde baltalamak, gölge düşürmek ve korku yaratmaktır asıl olan. Terör örgütü burada 'Ben hala eylem yapabiliyorum' mesajı veriyor. Bunun üzerinden halkı korkutmaya çalışıyor. Burada Bağlar halkının da Diyarbakır'ın da Kürt kardeşlerimizin de PKK'ya ve bu hain eyleme vereceği en büyük cevap sandıkta olur. Vatandaşlar sandıkta PKK'nın çağrılarına değil milletin sesine ve kendi vicdanlarının sesine uyarak evet derlerse kanaatimce PKK'nın bu hayır eylemine en büyük cevabı vermiş olur."

Bir gazetecinin, "Dün 5 gözaltı vardı, çalışmalar devam ediyor, bu konuda bir bilgi geldi mi size?" sorusu üzerine Eker, uzun vadede planlanmış bir eylem olduğunu, çok büyük bir katliam hedeflendiğini belirtti.

Bölgede yaşayan binlerce sivilin hedeflendiğini aktaran Eker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun organizeli bir eylem olması hasebiyle katkı sunan, planlama ve uygulama aşamasında destek veren çok sayıda kişi olabilir. Emniyet kuvvetleri de istihbarat da bunlarla ilgili ayrıntılı çalışıyor. PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütünün de uluslararası istihbarat örgütlerinden destek aldıkları gizli bir durum değildir. PKK muhtemelen arkasındaki hain, kirli ve gizli odakları zarar görmesin diye 'Kendimiz bu bombaları imal ettik' demeye getiriyor. Onların ne dediğinin çok önemi yok."

PKK ve FETÖ terör örgütleriyle çok etkin bir mücadelenin olduğunu vurgulayan Eker, "Maalesef hala şehir merkezinde sinsi bir şekilde bir şirket gibi yer kiralıyor, sonra bir depo olarak kullandığı, bunun da altına giriyor. Birtakım teknik ve teknolojilerle hazırlığı aylar süren bu hain ve kanlı eylemi gerçekleştirebiliyor. Allah bunların şerrinden vatandaşlarımızı korusun. Er veya geç bu terör unsurları etkisiz hale getirilecektir." diye konuştu.

Eker, daha sonra saldırıdan dolayı ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.