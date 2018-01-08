Mehmed Özkan kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmed Özkan nereli?

Mehmed Özkan kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan kaç yaşında, nereli? Boğaziçi Üniversitesi'nin halen Türkiye'nin en prestijli, en önemli yüksek öğretim kurumlarından biri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bununla birlikte Boğaziçi Üniversitemizin bizim gönlümüzden geçen konuma ulaşamadığını da belirtmek durumdayım." dedi. Erdoğan, "Çünkü bu üniversitemiz, biraz önce Mevlana Hazretleri'ne atıfla ifade ettiğim hususta açıkçası biraz zayıf kalmıştır. Bu ülke ve bu milletin değerlerine yaslanamadığı için küresel bir marka haline gelme çabalarında da hedeflerine tam manasıyla ulaşamamıştır. Üniversitemizin temelinin yabancı bir eğitim öğretim kurumuna dayanıyor olması bu zemine oturmasına asla mani değildir. İstenmesi halinde 1971'de zaten başlamış olan bu dönüşümü çok rahatlıkla rahatlıkla ilerletmek mümkündür. Çok seslilikle, kendi ülkesine ve milletine yabancılık arasındaki çizgi doğru çizilmeden bunu başaramayız. Batı ülkelerindeki üniversiteler çok sesli değil mi? Bunlardan hangisinin sürekli kendi devletine, kendi halkının değerlerine karşı faaliyet yürüttüğünü gördünüz? Dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim görmekle yerli ve milli duruş sahibi olmak asla birbirinin zıttı değildir." diye konuştu. Bu konuşmanın ardından rektör Özkan dikkat çekici bir tweet attı.

MEHMED ÖZKAN KİMDİR?

1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarına ABD'de Vanderbilt Üniversitesi Elektrik Mühendisliği programı kapsamında, robotik cerrahi ve akıllı robotlar alanlarında devam ederek 1988'de master ve 1991'de doktora derecelerini aldı. Lisansüstü çalışmaları boyunca Vanderbilt Üniversitesinde araştırma görevlisi, “Intelligent Robotics” laboratuvar yöneticisi olarak ABD, Japon endüstriyel projelerinde ve NIH destekli projelerde görev aldı. Doktora döneminde Vanderbilt Üniversitesi, Nörocerrahi Kliniğinde de görev alarak cerrahi robot Ar-Ge çalışmalarından sorumlu araştırmacı olarak çalıştı. 1992 yılında doktora sonrası araştırmaları için Japonya'nın Tokyo şehrinde özel bir kuruluşta devam eden Prof. Özkan Robotlarda kas benzeri nümatik eyleyicilerin kullanımı üzerine odaklandı.

1995'de Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsüne dönen Prof. Özkan, 1995 – 2016 yılları arasında bu Enstitünün Müdür Yardımcılığını yaptı. 2012 – 2016 Yılları arasında Rektör Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlunun Rektör Danışmanlığını, Ağustos 2016'dan bu yana da Araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcılığını yürütmekteydi.

Halen Antropomorfik Protez El geliştirilmesi üzerinde disiplinlerarası bir çalışma yürütmektedir.

Ayrıca Prof. Özkan, AKP Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay'ın da kardeşi.