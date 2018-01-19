Mehmet Altan'a tahliye yok
FETÖ'nün medya yapılanması davasında 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Altan'ın tahliye talebini reddetti.
- İHA
26.Ağır ceza mahkemesi Mehmet Altan'ın tahliye talebini reddetti.
Ayrıntılar geliyor..
26.Ağır ceza mahkemesi Mehmet Altan'ın tahliye talebini reddetti.
Ayrıntılar geliyor..
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.