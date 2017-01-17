Mehmet Aslan kimdir? nereli kaç yaşında? Oyuncu Mehmet Aslan gözaltına alındı

Reina'daki terör saldırısının ardından sosyal medyadan iftira ve yalanlarla dolu paylaşımda bulunan Gazinocu Fahrettin Aslan'ın oğlu Mehmet Aslan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Mehmet Aslan Reina saldırısının hemen ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajda Türkiye düşmanı güçler tarafından yaptırılan alçak terör saldırısından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorumlu olduğunu iddia edecek kadar haddini aşmıştı. Mesajında "Bu Arap teröristleri doldurdun içimize Türkleri öldürttün" şeklinde "ırkçı" ifadeler kullanan Aslan bir dizi yalana da imza atmıştı.

Reina'daki katliamı yapan "Ebu Muhammed El Horasani" kod adlı Abdülgadir Masharipov Arap değil Özbek asıllıydı. Üstelik terörist Masharipov katlettiği kişilerin arasında çok sayıda Arap da vardı. Mehmet Aslan gelen tepkiler üzerine mesajını silmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Aslan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

MEHMET ASLAN KİMDİR?

1983 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Aslan 'Gazinocular Kralı' olarak bilinen Fahrettin Aslan'ın oğludur. Çocukluk yıllarını Türkiye'de geçirmiş 10 yaşındayken babasının dünyasından uzak büyümesi için Paris'e gönderilmiştir. Lise bitene kadar Paris'te kalmış, ardından Boston Üniversitesinde okumaya başlamıştır. Ancak 2002 yılında, Boston Üniversitesinden Yeditepe Üniversitesine geçiş yapmıştır. Dönüşünden 2 yıl sonra babası Fahrettin Aslan'ın bir karaciğer rahatsızlığı çıkmıştır. Nakil için uygun donör bulunduysa da tehlikeli olduğu için nakil yapılmamıştır.

Aslan, Türkiye'ye döndükten sonra oyunculuk yaptığı diziler ile ön plana çıkmıştır. Show TV'de uzun dönem yayınlanan, "Doktorlar" adlı dizide "Burak Kuzey" adlı karakteri canlandırmıştır. Ardından ATV'de yayınlanan 2005 yılı yapımı Nefes Nefese ve 2006 yapımı "Maçolar" adlı dizilerde yer almıştır. Ayrıca 2008 yılında vizyona giren, Sinem Kobal ile başrolü paylaştığı "Ayakta Kal" adlı bir de sinema filmi vardır.

Oyunculuğu dışında babasından kalan şirketin de başında yer almaktadır. Şirket maden, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde işler yapmaktadır.

Son olarak siyasete atılarak, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı görevine gelen Aslan, bonzaiye karşı yürütülen kampanyanın yüzü ve sözcüsü olarak aktif görev alıyor.