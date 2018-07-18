Mehmet Görmez: Darbeci Sisi'nin çocukları ve torunları FETÖ'nün Mısır'daki Selahaddin Koleji'nde okudu Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez katıldığı televizyon programında Mısır'da Sisi yönetimi ve FETÖ ile ilgili açıklamalar yaptı.