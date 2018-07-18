Mehmet Görmez: Darbeci Sisi'nin çocukları ve torunları FETÖ'nün Mısır'daki Selahaddin Koleji'nde okudu
Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez katıldığı televizyon programında Mısır'da Sisi yönetimi ve FETÖ ile ilgili açıklamalar yaptı.
Mehmet Görmez darbeci Sisi'nin çocukları ve torunlarının FETÖ'nün Mısır'daki Selahaddin Koleji'nde okuduğunu belirtti.
Görmez Mısır'da başlayan olaylar sırasında FETÖ'nün insanların ölümüne neden olan Sisi'nin tarafını tuttuğunu söyledi.
"Mısır müftüsü ile görüştükten 15 dakika sonra FETÖ'cü Mustafa Özcan arayarak onunla buluşacağımı bildiğini söyledi. Bana Mısır'ın darbecisi Sisi'nin torunları FETÖ'nün Mısır'daki Selahaddin Koleji'nde okuduğunu söyledi, aradıklarında Sisi'yi öve öve bitiremediler."
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