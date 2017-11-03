Mehmet Sabri Şirin kimdir? Mehmet sabri şirin çetesi yakalandı

Mehmet Sabri Şirin organize suç lideri olarak biliniyor. Olay Güngören’de yaklaşık 5 ay önce 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4’ü vatandaş 7 kişinin yaralandığı saldırının arkasından mafya hesaplaşmasıyla ortaya çıktı. Polis kaynakları, Sarallar çetesi ile Şirinler çetesi arasındaki çatışmanın uyuşturucu sevkiyatından kazanılan paranın paylaşılamaması olduğunu söylenmişti. Önceki akşam Bahçelievler’deki Ömür Plaza AVM’de yapılan operasyonda ‘Şirinler çetesi’ lideri ve yedi kişi gözaltına alındı. Organize suç lideri Mehmet Sabri Şirin yakalandı. Bir dönem birlikte hareket edip, yaptıkları bir uyuşturucu kaçakçılığı sonrasında anlasmazlığa düşüp ardından düşman olduğu Sarallar çetesiyle son 2 yıl içerisinde bir çok insanın ölümüne neden olan çatışmanın taraflarından Şirinler çetesi lideri yakalandı. Mehmet Sabri Şirin kimdir? Mehmet Sabri Şirin neden yakalandı. Sarallar çetesiyle Şirinler çetesinin kavgası neden kaynaklanıyor? Tüm detaylar haberimizin içerisinde…

Mehmet Sabri Şirin kimdir? Mehmet Sabri Şirin neden yakalandı. Sedat Şahin kimdir? Sarallar çetesiyle Şirinler çetesinin husumeti neden kaynaklanıyor? Detaylar haberimizde...

ŞİRİNLER ÇETESİ NEDİR? MEHMET SABRİ ŞİRİN KİMDİR?

Öte yandan AVM'de gözaltına alınan kişilerin ‘Şirinler çetesi’ lideri ‘Max’ lakaplı Mehmet Sabri Şirin ve çetenin üyesi olduğu öğrenilen yedi kişi olduğu öne sürüldü.

"Bir dönem birlikte hareket edip, yaptıkları bir uyuşturucu kaçakçılığı sonrasında anlaşmazlığa düşüp ardından düşman olduğu Sarallar çetesiyle son 2 yıl içerisinde bir çok insanın ölümüne neden olan çatışmanın taraflarından Şirinler çetesinin lideri olarak bilinen Mehmet Sabri Şirin bugün 7 adamıyla birlikte Bahçelievler'de bulunan bir AVM'deki restoranda gözaltına alındı."

Güngören’de yaklaşık 5 ay önce 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4’ü vatandaş 7 kişinin yaralandığı saldırının arkasından mafya hesaplaşması çıktı. Polis kaynakları, Sarallar çetesi ile Şirinler çetesi arasındaki çatışmanın uyuşturucu sevkiyatından kazanılan paranın paylaşılamaması olduğunu söylenmişti. Önceki akşam Bahçelievler’deki Ömür Plaza AVM’de yapılan operasyonda ‘Şirinler çetesi’ lideri ve yedi kişi gözaltına alındı. Organize suç lideri Mehmet Sabri Şirin yakalandı. Bir dönem birlikte hareket edip, yaptıkları bir uyuşturucu kaçakçılığı sonrasında anlasmazlığa düşüp ardından düşman olduğu Sarallar çetisiyle son 2 yıl içerisinde bir çok insanın ölümüne neden olan çatışmanın taraflarından Şirinler çetesi lideri yakalandı.

BAHÇELİEVLER’DE GÖRÜNTÜLENDİ

Çete lideri yemek için AVM'deki restoranı seçti. Organize Suç örgütü liderliği, cinayet, yaralama ve yağma gibi bir çok suçtan hakkında arama kararı bulunan Sabri Şirin'in bulunduğu restorana, Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince baskın yaptı.Baskın anında doğabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşılık restoranın içerisinde bulunduğu AVM'yi kapatan polis, çete lideri Şirin ile yanında bulunan 7 adamını gözaltına aldı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Görgü tanıkları, "Biz spor yapıyorduk, polisler silahlarıyla yukarı çıktı. Anlayamadık ne olduğunu. Panik yaptık. İçeride şüpheli 2-3 kişi var, onları arıyorlarmış. İçeride bizi 1 saat kadar beklettiler, şimdi yeni çıkardılar" dedi.

SARALLAR İLE ANLAŞMAZLIK

Emniyet kaynaklarına göre, Şirinler çetesinin mensuplarının lideri Mehmet Sabri Şirin ile Sarallar çetesinin bir kolunun lideri Ümit Saral uyuşturucu ticareti yaparken anlaşmazlığa düştü. Eski ortaklar arasında yaşanan anlaşmazlık daha sonra çatışmaya dönüşmüş ve Ümit Saral 2013’de saldırının yaşandığı Menderes Caddesi’nde 2 adamıyla birlikte Şirinler çetesi mensuplarınca yayılım ateşine tutulmuştu. Saldırıyı 2 adamıyla birlikte yaralı atlatan Ümit Saral daha sonra saldırıdan sorumlu tuttuğu Mehmet Sabri Şirin’in kardeşi Kenan Şirin’i 2016’da öldürtmüştü. Bu cinayeti çeteye tetikçilik yapan Buji Ferhat lakaplı Ferhat Solmaz’ın gerçekleştirdiği belirlenirken, yine Ferhat Solmaz’ın Ümit Saral’ın talimatıyla Yahya Tellioğlu ve Rize’de bir kahvehaneyi tarayarak 3 kişiyi öldürdüğü de tespit edilmiş ve Solmaz ve 3 adamı geçtiğimiz Nisan ayında yakalanarak tutuklanmıştı. Emniyet kaynaklarına göre dün akşam yaşanan son saldırının nedeni ise bir misilleme saldırısı korkusu yaşayan Ümit Saral’ın ön kesme saldırısı olduğu yönünde.