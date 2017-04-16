Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sabah erken saatlerde Atatürk Mahallesi'nde bulunan Hasan Celal Güzel İlkokulu'na gidip 1021 numaralı sandığın ilk oyunu kullandı. Okuldaki sandıkları da dolaşan Şimşek, oy kullanan vatandaşlarla sohbet etti. Okul çıkışında gazetecilere konuşan Şimşek, Cumhuriyet tarihinin en önemli Anayasa reformlarından biri için oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirterek, şöyle dedi:

"Cumhuriyet tarihimizin en önemli Anayasa reformlarımızdan biri için oyumu kullandım, vatandaş olarak görevimi yerine getirdim. Artık söz de, karar da milletin. Kampanya bitti, bugüne kadar çalıştık, son söz milletimizin. Milletimiz hangi kararı verirse ülkemiz için en güzeli o olacaktır. Ben sabahları çok erken uyanırım, kalkınca da oyumu kullandım."