Mehmetçiğin güvenli beslenmesi için protokol imzalanacak TSK'daki erbaş ve erlerin sağlıklı, güvenli beslenmesini sağlamak, yerli ürün temin etmek ve çiftçiye destek olmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında protokol imzalanacak.