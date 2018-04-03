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Mehmetçik Afrin halkı ile ekmeğini paylaşıyor

Mehmetçik, terör örgütü PKK/PYD'li teröristlerden temizlediği Afrin’de ekmeğini halkla paylaşıyor.

  • İHA
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden tamamen arındırdığı Afrin'de bölgeyi normalleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Afrin halkına yardımlarını sürdüren Türk askeri, Afrin halkına ekmek dağıtıyor.
 
Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlediği Afrin'de mayın temizleme çalışmalarına da devam ediyor. 

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