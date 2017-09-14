Astana görüşmeleri bugün başlıyor

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye’de çatışmasızlık bölgelerine ilişkin atılacak adımları görüşmek üzere bugün Astana’da toplanıyor. 6 yıldır devam eden iç savaşı sonlandırmak için 2015’ten beri aralıklarla Kazakistan’ın başkenti Astana’da sürdürülen görüşmelerin altıncı turu bugün başlıyor. İki gün sürecek görüşmelerde Türkiye, Rusya ve İran, Suriye’deki ‘çatışmasızlık bölgelerindeki kontrol güçlerinin’ faaliyetlerini değerlendirecek. İdlib, Humus ve Doğu Guta’da tesis edilecek çatışmasızlık bölgelerinin sınırlarının onaylanması beklenen toplantıda ‘koordinasyon merkezi’, ‘tutukluların ve esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili ortak çalışma grubu oluşturulması’, ‘cenazelerin teslim edilmesi’ ve ‘kayıp kişilerin aranması’na ilişkin hüküm taslağı da onaylanacak. Toplantıya hazırlık için dün de teknik görüşmeler yapıldı.

SINIRLAR BELİRLENECEK

Astana toplantısının ardından İdlib’in çatışmasızlık bölgesi haline getirilmesi için gerekli adımlar hızla atılmaya başlanacak. Bu doğrultuda Türk Silahlı Kuvvetleri sınırda hazırlıklarını tamamladı. Verilen emirle birlikte Türk askeri Suriye sınırından bu kez İdlib’in kontrol altına alınması ve güvenliğin tesisi için girecek. Belirlenecek sınırlar kapsamında Türkiye sınırından TSK, diğer taraftan da İran ve Rusya güvenliği sağlamak üzere İdlib’e girecek. Astana toplantısının ardından TSK’ya verilecek emirle harekete geçilecek. Azez-Cerablus hattından sonra İdlib kenti de Mehmetçiğin desteğiyle Suriye halkının yaşamını güvenle sürdüreceği yerlerden biri olacak.

AFRİN’DE PKK’YA KUŞATMA

TSK’nın İdlib’e Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden Atme üzerinden girmesi bekleniyor. Böylelikle kuzeyden ve batıdan Türkiye sınırından tedbir uygulanan, doğudan ise TSK destekli ÖSO güçleriyle baskılanan PKK/PYD’nin hakim olduğu Afrin, güneyden de TSK destekli güçlerle çevrelenmiş olacak. Güvenli bölgeye PKK/PYD tehdidine karşı güneyden de gerekli önlemler alınacak. İdlib’in güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tek endişe ise çatışmasızlık bölgesi olarak tesis edilmeye çalışılan kentin bir süredir Tahrir el-Şam eliyle karıştırılma girişimleri. Her türlü tehdide karşı tedbirli olarak İdlib’e girecek olan Mehmetçiğin kısa sürede bölgede güvenliği sağlaması ve altyapı desteği için gerekli ortamı oluşturması bekleniyor.

Suriye’nin çeyreği PKK’nın

İç savaşta altıncı yılını dolduran Suriye’nin yüzde 37’si terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD’nin işgalinde. Yaklaşık 185 bin kilometrekare olan ülkede 27 bin kilometrekare civarında bir alanı işgal eden DEAŞ, halen ülkenin yüzde 14’üne hakim. Fırat Kalkanı Harekâtı’nın Türkiye sınırından uzaklaştırdığı DEAŞ, ülkenin doğusunda, Irak sınırında ve Humus çöl alanı ile Dera ve Hama doğusunda varlığını sürdürüyor. Harekatla 2 bin 60 kilometrekare alan DEAŞ ile PKK/PYD’den arındırılmıştı. PKK/PYD’nin kontrolündeki alan ise 41 bin kilometrekare ile ülkenin yaklaşık yüzde 23’ünü buluyor. Terör örgütü son 5 ayda, 2 bin 500 kilometrekareyi ABD’nin desteğiyle ele geçirdi. Örgüt, Suriye-Türkiye sınırının da yüzde 65’ine hakim. PKK/PYD, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca, doğuda Haseke ve Rakka ilinin kuzeyi, Halep’in doğusundaki Münbiç ve kuzeybatısındaki Afrin ilçelerini işgal ediyor. Bu arada ölçümlere göre son dönemde Halep, Rakka ve Deyrizor’da ilerleyen Esed rejimi 85 bin kilometrekarelik bir alanı elinde bulundurarak Suriye’nin yüzde 46’sını kontrol ediyor. Parçalı bir yapı gösteren muhalifler ve rejim karşıtı askeri gruplar ise tüm toprakların yüzde 17’sinde hakim durumda. (YeniŞafak)