Mehmetçik Afrin’de teröristlere ait sığınak ve silah depolarını arıyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’i teröristlerden arındıran Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezinde terör örgütü üyelerince kullanılan sığınak ve silah depolarını arıyor.

Mehmetçik Afrin’de teröristlere ait sığınakları arıyorTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Mehmetçik Afrin’de teröristlere ait sığınakları arıyorHarekat kapsamında Afrin merkezinin teröristlerden arındırılmasının ardından Mehmetçik, ilçe merkezindeki arama-tarama çalışmalarını sürdürüyor. Askerler bölgede teröristlere ait sığınak ve silah depolarını arıyor.

Teröristler tarafından oluşturulan ve ilçe girişini çevreleyen barikatlarda yapılan aramalarda komandolar ile mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timi (METİ) de görev alıyor.

Mehmetçik Afrin’de teröristlere ait sığınakları arıyorTim üyeleri, metal mayın dedektörleriyle arama yaparak en önde görev alıyor. Time mayın ve bomba arama köpekleri Gürbüz, Asir ve Leylak da eşlik ediyor.

Afrin’de teröristlere ait sığınak ve silah depolarının aranmasına yönelik çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Sualtı Taaruz Komutanlığına bağlı timler de görev alıyor.

Mehmetçik Afrin’de teröristlere ait sığınakları arıyorBölgenin güvenliğinin sağlanmasında görev alan SAT komandoları, Zeytin Dalı Harekatı'nda, hava harekatları öncesinde hedeflerin belirlenmesinde etkin rol oynadı.