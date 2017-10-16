Mehmetçik Afrin'i kuşattı

Mehmetçiğin İdlib operasyonu, Türkiye’ye PKK işgalindeki Afrin’in kapılarını açacak. Askeri kaynaklara göre, ‘çok da zor olmayan bir harekâtla’ Afrin’de temizlik kaçınılmaz. Böylece Fırat Kalkanı bölgesi İdlib’le birleşmiş olacak ve Pentagon bir kez daha yenilgiye uğrayacak.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Suriye’nin İdlib kentinde gözlem noktaları kurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/PYD işgalindeki Afrin’i de güneyden kuşattı. İdlib genelindeki 14 ayrı bölgede denetim amaçlı karargâh kurulması ve kentte güvenliğin sağlanmasının ardından namlular tamamen Afrin’e yönelecek. Askeri kaynaklar, Afrin operasyonunun Türkiye’nin güvenliği ve bekası için stratejik önemde olduğunu vurguluyor. Bu doğrultuda Afrin’in Suriye PKK’sından temizlenerek kontrol altına alınması halinde ABD-İsrail eksenli terör koridoru projesi de tamamen çöpe gitmiş olacak.

RUSYA İTİRAZ ETMEZ

Azez-Bab-Cerablus üçgeninden oluşan Fırat Kalkanı bölgesini İdlib’le birleştirecek ‘Afrin’ kilidi, Mehmetçiğe yine PKK işgalindeki Münbiç’in kapılarını da açacak. Bu sürecin başarıyla tamamlanması halinde PKK’yı ‘kara kuvvetleri’ olarak ilan eden Pentagon, kesin bir yenilgi tatmış olacak; terör ittifakı bozguna uğratılacak. Yeni Şafak’a bilgi veren askeri kaynaklara göre, Afrin harekâtına Rusya da sıcak bakabilir. Çünkü Rusya destekli Esed güçleri, Deyrizor’da ABD’nin desteklediği PKK/PYD ile mücadele ediyor. Ankara’nın Afrin hamlesine itiraz etmeyen Moskova, ABD-PKK cephesine karşı da hamle yapmış olacak. Kaynaklar Afrin planlarına ilişkin şunları söylüyor:

‘TAÇLANDIRACAĞIZ’

“İdlib’den sonra tüm kapılar Afrin’e açılıyor. Afrin, bölgenin ve Türkiye’nin huzuru için stratejik bir hedeftir ve Türkiye bu kapıları kapatamaz. Aslında harekât o kadar zor gözükmüyor. Ve sınırda da bu hamle için ciddi önlemler alınmış, kuvvetler kaydırılmış halde. Şuanda Afrin’in diğer PKK bölgeleriyle irtibatı yok. Eğer şuanda bir irtibat var ise de bunu Esed rejimi sağlıyordur ve buna da Rusya ‘dur’ diyebilecek güçte. Dolayısıyla Azez-Tel Rıfat-İdlib karşılıklı olarak kontrol edilebilir. Yani PKK/PYD’nin etrafı Afrin’de sarılmış olur. Nihai olarak bugün Suriye kuzey kuşağında Türkiye tarafından gerçekleştirilen Şah Fırat Operasyonu, Fırat Kalkanı Harekâtı ve İdlib Harekâtı Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya devleti olma yolundaki başarılarıdır ve bu harekât İdlib’den sonra Afrin ile taçlandırılacaktır.”