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Mehmetçik arazide terörist avında

Mehmetçik, bölücü terör örgütü PKK’nın kökünü kazımak için engebeli, dağlık bölgelere aldırış etmeden operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

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Bölücü terör örgütü PKK’ya geçit vermemek için gece gündüz demeden yurdun dört bir yanında görevde olan Mehmetçik, bu kapsamda arama-tarama faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi Balkaya Dağı'nın engebeli arazisinde terörist izi süren Mehmetçik, bölücü hainlere göz açtırmıyor. TSK’nın sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden operasyonlara ilişkin paylaştığı bir video, Mehmetçiğin zorlu çalışma şartlarını gözler önüne serdi.

 

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