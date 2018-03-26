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Mehmetçik can dostunu sırtında taşıdı

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon devam ediyor. Operasyonda, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları bulmak için eğitimli mayın arama köpekleri de görev yapıyor.

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nın kullandığı iki girişli mağarada el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

- Mehmetçik can dostunu sırtında taşıdı

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları bulmak için eğitimli mayın arama köpekleri de görev yapıyor.

Mehmetçik, sarp dağlık ve kayalık bölgede eğitimli köpekleri, yürürken yaralanmamaları için bazı bölgelerde sırtında taşıyor.

Komandolar, Şemdinli/Derecik Balkayalar’da sınıra sıfır noktada operasyonlara devam ediyor, kayalık arazide zarar görmemesi için zaman zaman mayın arama köpeklerini de sırtında taşıyor

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