Mehmetçik ve Türk Kızılayı'ndan, terörden temizlenen Deyr Ballut'a insani yardım

Mehmetçik ve Türk Kızılayı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Cinderes'e bağlı Deyr Ballut köyüne insanı yardım ulaştırdı.



Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden kurtarılan bölgelerdeki insani yardım faaliyetleri de devam ediyor.



Doktor ve ve hemşirelerden oluşan TSK personeli ile Türk Kızılayı ekipleri de Cinderes'e bağlı Hatay sınırı yakınlarındaki Deyr Ballut köyüne gitti.



Ekipleri büyük sevinçle karşılayan köy sakinleri, görevlilere dua ederek teşekkürlerini iletti.



Köydeki boş bir evin odasını revir olarak kullanan askeri sağlık personeli, Deyr Ballut ve çevre köylerden gelenleri muayene etti.



Çocukları genel sağlık taramasından geçiren ekipler, gerekli ilaçları da ailelere verdi.



"Türkiye'den Allah razı olsun"



Türk Kızılayı ekipleri ise önceden tespit edilen 190 kolilik ihtiyaç malzemelerini köylülere teker teker dağıttı. İçerisinde gıda ve temizlik malzemesi olan paketleri çocuklarıyla almaya gelen aileler, görevlilere teşekkür etti.



Köylülerden 75 yaşındaki Muhammed Karamustafa, YPG/PKK'nın kendilerine çok zulmettiğini belirtti. Şu an iyi olduklarını aktaran Karamustafa, "YPG/PKK traktörümü, mallarımı, zeytinlerimi, paramı aldılar, hiçbir şey bırakmadılar. Çok şükür Türkiye buraya geldi. Allah razı olsun Türkiye'den." dedi.