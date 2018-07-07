Mehmetçikler 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' diyerek sokakları inletti Geçirdiği trafik kazası sonrası şehit olan Jandarma Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak için düzenlenen törene katılan askerler şehit naaşının defnedilmek üzere cenaze aracına konulmasının ardından Çorlu sokaklarını adeta inletti.