Mehmetçikler 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' diyerek sokakları inletti
Geçirdiği trafik kazası sonrası şehit olan Jandarma Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak için düzenlenen törene katılan askerler şehit naaşının defnedilmek üzere cenaze aracına konulmasının ardından Çorlu sokaklarını adeta inletti.
- İHA
Omurtak Caddesi boyunca yürüyüş kararı sayarak ilerleyen Mehmetçikler önce Ne Mutlu Türküm Diyene ardından da Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez diyerek sokakları adeta inletti.
Vatandaşların sevgi gösterileri ve alkışları arasında ilerleyen Mehmetçikler daha sonra kışlalarına dönmek üzere Omurtak Caddesi’nden ayrıldı.
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