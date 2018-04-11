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Mehmetçik'ten Bahçeli'ye Zeytin Dalı hediyesi

Afrin'de görev yapan askerler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çerçevesi zeytin dalından hazırlanan tablo hediye etti.

  • AA
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'in teröristlerden temizlenmesine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev alan askerler tarafından Bahçeli'ye hediye gönderildi.

Hediye, Bahçeli'ye iletilmek üzere MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'na teslim edildi.

Çerçevesi zeytin dalından yapılan ve üzerinde jandarma personeline ait bröve ile rütbe armalarının yer aldığı, "2018-Afrin Lidere Selamlar" yazılı tablo, Ahrazoğlu tarafından Bahçeli'ye takdim edildi.

Bahçeli de askerlere selam ve sevgilerini iletti.

 

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