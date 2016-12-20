Muş'ta Mehmetçik'ten nefes kesen hasta kurtarma operasyonu

Üçevler Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahası içerisinde bulunan Arıköyde ikamet eden KOAH hastası Şerefettin Sılkım nefes darlığı çekemeye başladı. Sılkım ailesinin haber vermesi üzerine Muş İl Jandarma Komutanlığı Harekat Merkezince Van'daki 12 Acil'e ait ambulans helikoptere bilgi verildi.

Hava muhalefeti nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter köye inemedi ve geri dönmek zorunda kaldı. Muş 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli doktor aile ile yapılan görüşmede, hasta yakınları tarafından bildirilen şikayetler göz önüne alındığında hastanın acil olarak en yakın hastaneye tahliyesinin uygun olacağına karar verildi.

Bu kez Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait askeri helikopter ile Muş Devlet Hastanesi tarafından görevlendirilen sağlık personelinin de alınması ile köyde bulunan Şerefettin Sılkım Muş Devlet Hastanesi'ne tahliyesi getirildi. Sılkım'ın ailesi Mehmetçiğe teşekkür etti.