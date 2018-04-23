Mehmetçik'ten Suriyeli çocuklara 23 Nisan hediyesi
Mehmetçik, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okul malzemesi dağıttı.
- AA
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hediyelerle sevindirildi.
Gaziantep belediyeleriyle koordineli olarak bölgede yaklaşık 550 çocuğa okul malzemesi, kıyafet ve ayakkabı yardımında bulunuldu.
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