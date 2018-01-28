Mekke'de işçilerin kaldığı konteynerlarda yangın çıktı

<p> Mekke'de Kabe yakınlarında inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda can kaybının yaşanmadığı bildirildi. </p> <p> Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.</p> <p> <img alt='' src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/01/28/280120181841156749562_3.jpg' style='width: 640px; height: 490px;' /></p>
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