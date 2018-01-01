Mekke’nin fethi kutlandı

Mekke’nin Fethinin 1387. yıl dönümü Erbakan Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği tarafından Türkiye’nin dört bir tarafında kutlandı. Erbakan Vakfı tarafından Ümraniye’de düzenlenen Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, İFAM Başkanı Eğitimci Hatip İhsan Şenocak Hoca ve çok sayıda davetli katıldı. Mehter Marşı ve Kur’an tilavetiyle başlayan gecede Fetih ruhunu anlatan şiirler ve sinevizyon gösterimleri yapıldı. Anadolu Gençlik Derneği tarafından Türkiye genelinde 600 noktada düzenlenen “Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi” etkinliklerine de yüzlerce kişi eşlik etti. Konya’daki törene katılan AGD Genel Başkanı Salih Turhan, Mekke’nin fethinin İslam peygamberi Hazreti Muhammed’in komutasında gerçekleştirildiği için son derece önemli olduğunu belirterek “Bu fethi gerçekleştiren ordunun askerleri ise Peygamber Efendimizin sahabeleridir. Öyle bir ordu ki komutanı rahmet elçisidir.Her yıl düzenlediğimiz çok tartışılıyor. ‘Yılbaşı günü niye kutluyorsunuz’ diyorlar. Bizim temel iki kaidemiz var. Türkiye’de ve dünyada yılbaşında kutlamalar oluyor. Bize Batının zihniyetini yerleştirmeye çalışıyorlar. Ancak biz inançlı insanlarız ve inandığımız gibi yaşamak zorundayız. Mekke’nin fethini kutlamamızdaki asıl gayemiz gençlerin bu yanlışa düşmemesi içindir” ifadelerini kullandı.